Son Dakika
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuz Asiltürk ve eşi yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Asiltürk ve eşinin oksijen desteğiyle tedavilerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı
Güncel 14.09.2021, 15:17
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
PARTİDEN AÇIKLAMA
Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Asiltürk'ün nefes darlığı şikayetiyle İstanbul'da rahatsızlanarak Ankara'ya getirilip hastanede tedaviye alındığı belirtilen açıklamada, "Doktorlarımız tarafından gerekli tüm müdahaleler yapılmaktadır. Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır" ifadelerine yer verildi.