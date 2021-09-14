Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

PARTİDEN AÇIKLAMA

Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Asiltürk'ün nefes darlığı şikayetiyle İstanbul'da rahatsızlanarak Ankara'ya getirilip hastanede tedaviye alındığı belirtilen açıklamada, "Doktorlarımız tarafından gerekli tüm müdahaleler yapılmaktadır. Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır" ifadelerine yer verildi.