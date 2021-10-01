Oğuzhan Asiltürk biyografisi! Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşındaydı, ölüm nedeni nedir?

OĞUZHAN ASİLTÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti. Asiltürk, 13 Eylül'de ambulans uçakla İstanbul'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Asiltürk'ün doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı yaşadığı belirlenmişti.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

İnşaat yüksek mühendisi, siyaset ve devlet adamı, milletvekili, İçişleri eski Bakanı. 1935, Hekimhan / Malatya doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdi. İnşaat mühendisliğinin yanı sıra serbest müşavir­lik yaptı ve Ankara’da Asiltürk Proje adlı mühendislik bürosunu işletti. Siyasi hayatına Milli Nizam Partisi (MNP)’nde başladı ve bu parti kapatılıncaya kadar Ankara il teşkilatının başkanlığını yaptı.

Oğuzhan Asiltürk, daha sonra MNP’nin yerine kurulan Milli Selamet Partisi (MSP)’nin kurucuları arasında yer alarak 1973-77 ve 1977-80 yılları arasında iki dönem MSP Ankara Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde yasama görevi yaptı. 1973 genel seçimlerinden sonra Bülent Ecevit’in başkanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinin gerçekleşmesini sağlayanlardan biri oldu ve bu hükümette İçişleri Ba­kanlığına getirildi. 1975’te ve 1977’de Demirel başkanlığında kurulan Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İç İşleri ve Sanayi Bakanı olarak görev yaptı.

Asiltürk’ün parlamenterliği 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle kesintiye uğradı. MSP Davası nedeniyle bir yıl gözaltında tutuldu, sonra yargılanarak beraat etti. Ancak on yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Siyaset yasağı 1987 Anayasa Referandumu ile sona erdi. Yasağı kalktıktan sonra yapılan ilk kongrede Refah Partisi (RP)’nin genel sekreterliğine seçildi. On bir yıl sonra Malatya'dan tekrar milletvekili seçildi. Fazilet Partisi’ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçildi.

SON DÖNEMİN KONUŞULAN İSMİ

Oğuzhan Asiltürk'ün son dönemde yaptığı açıklamalar ve çağrılar, Saadet Partisi'nde tartışmalara neden olmuştu.

Oğuzhan Asiltürk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2 defa görüşme gerçekleştirmişti.

Asiltürk 15 Haziran'da sosyal medya üzerinden Saadet Partisi'ne kongre çağrısı yapmıştı. “Millî Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönü, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır” vurgusu yapan Asiltürk, "Buna dikkat etmezsek Erbakan hocamızın ifâdesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz. Şunu unutmamalıyız: Bize oy verecek olanlar, maddî imkânlar elde etmek için yanımıza gelenler değil, inancımıza saygılı olanlardır. İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir" demişti.

Asiltürk'ün bu açıklamaları üzerine, Parti Sözcüsü Birol Aydın'dan gelmişti. Aydın, "Partinin yetkili kurulları ve karar organlarının belli, kongre kararının nasıl alınacağının ise tüzükte yazılı olduğunu" ifade etti.

Asiltürk 28 Temmuz'da yaptığı başka bir açıklamada ise, "Bir siyasi partinin başarılı olması, inandığı gerçeklere hizmet etmesiyle mümkün olur. Biz toplumun ahlaki ve manevi değerlere bağlılığı arttıkça huzur içinde yaşayacağına inanıyoruz. Bundan dolayı Saadet Partisi’nin öncelikli hedefi, toplumu ahlâki ve mânevi değerlere çağırmak olmalıdır" demişti. Karamollaoğlu, Asiltürk'ün açıklamalarına, "Ben onu duymadım. İlk defa sizden duyuyorum. Maalesef bazı çevreler bu konuyu kendilerine göre pompalayıp duruyorlar. Eğer yetmiyorsa uyduruyorlar" cevabını vermişti.

"BANA BİAT ETTİNİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Millî Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından Saadet Partisi’nde tartışmalar başlamış, Erdoğan’ın hamlesinin partiyi Cumhur İttifakı’na dahil etme çabası olarak değerlendirilmişti.

Asiltürk’ün de Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’nda yer almasına yönelik düşünceleri olduğu kulislere yansımıştı.

Saadet Partisi’nde tartışmalara devam ederken, geçen haftalarda Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giderken Asiltürk’ü de davet etmişti.

ASİLTÜRK’TEN KRİTİK “İTAAT” VURGUSU

Temmuz 2021'de Erdoğan ve Asiltürk arasındaki görüşmeler devam ederken, Asiltürk, Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete’de bir yazı kaleme almıştı.

Yazıda, Erdoğan'la görüşmesine yönelik eleştirilere cevap olarak mesajlar veren Asiltürk’ün parti tabanına “itaat” mesajı vermesi tartışma konusu olmuştu.

İşte o yazıdan satırlar: