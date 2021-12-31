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Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu 12 maddelik öğretmenlik meslek kanuna ilişkin yasa teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin Meclis'ten geçmesiyle birlikte öğretmen maaşlarında 2 bin liralık artış yaşanacağı belirtiliyor.

Güncel 31.12.2021, 12:25
Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin detayları duyurmuştu. Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullanarak öğretmenlere müjdeli haberi vermişti.

MAAŞLARDA 2 BİN LİRALIK ARTIŞ BEKLENİYOR

Erdoğan'ın açıklamasının ardından AK Parti, 12 maddelik "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na" ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle; öğretmenliği kariyer haline getiren düzenleme, uzman, başöğretmenlik unvanı da vererek maaşlara bin ve iki bin TL artış verilmesi öngörülüyor.

TEKLİFİN DETAYLARINI MAHİR ÜNAL PAYLAŞMIŞTI

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ile gelişim temelli bir sistem içerisinde 'adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik' hakları, görevleri ve sorumluluklarını netleştirdiklerini açıklamıştı. Ünal, teklifin ilk imza sahibi AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi hakkında bilgi vermişti. Ünal, düzenlemenin yasalaşmasıyla öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavının artık yapılmayacağını, eğitimlerini başarıyla tamamlayıp yapılacak sınavda başarılı olanlara uzman öğretmenlik unvanı verileceğini kaydetti.

Ünal, uygulamayı şöyle anlatmıştı:

"Hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler ise başöğretmenlikle ilgili eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen olacaklar ve ilave bir derece alacaklar, toplamda 2 bin lira maaşlarında artış olacak. Uzman öğretmenlikten 1000, başöğretmenlikten 1000 lira olmak üzere maaşlarında 2 bin lira artış olacak. Doktora yapmış öğretmenlerimiz de başöğretmen sınavından muaf tutulacaklar. Böylece bir yandan öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken, bir yandan da lisansüstü eğitim için teşvik oluşturacak."

3600 EK GÖSTERGE DE MASADA

Birinci derecede öğretmenlerin ek göstergelerini daha önce söz verdikleri gibi 3000'den 3600'e çıkaracaklarını da bildiren Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi sözleşmeli öğretmenlerin de 3 artı 1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında önemli iyileştirilmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Teklifin toplam 12 maddeden oluştuğunu Ünal, öğretmenlere yönelik 3600 ek göstergenin de bu teklifte yer aldığını kaydetti. Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihinin farklı olacağını anlatan Ünal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının diğer meslek gruplarına yönelik 3600 ek gösterge çalışması yürüttüğünü anımsattı.

Ünal, "Çalışma Bakanlığımızın diğer mesleklerle ilgili 3600 ek gösterge çalışmalarını 2022 yılında tamamlanmasını bekliyoruz. O yüzden bu maddenin yürürlüğünü 15 Ocak 2023 tarihine bırakıyoruz. 2023 yılı bütçe görüşmelerinin sonuna bırakıyoruz'' diye konuştu.

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