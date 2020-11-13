Öğretmenler Günü hediye fikirleri erkek öğretmene alınacak hediyeler sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Hem mağazalardan hem de internetten araştırılan hediye önerilerini sizler için derledik. Eğitimde verdikleri çaba ve öğrettikleri bilgilerle saygı duyulan kişiler olan öğretmenlere bu özel günde hediye vererek mutlu etmek isteyenler haberimizde yer alan erkek öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü hediye fikirlerini inceleyebilir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

Defter: Kişiye özel siyah defter kalem seti de oluşturabilirsiniz, hem işini kolaylaştıracak hem de masasında güzel bir görünüm oluşturacaktır.

Anahtarlık: Sürekli üzerinde taşıdığı anahtarlığı kişiselleştirerek daha anlamlı kılabilirsiniz. Kişiye özel anahtarlık ile öğretmeniniz çok mutlu olacaktır. İsterseniz cebine sığacak güzel bir cüzdan da alabilirsiniz.

Şapka: Yazın güneşli günlerden kendisini koruması için tarz bir şapka modeli tercih edebilirsiniz.

Masa seti: Sınıftaki masasını kişiselleştirmesi ve eşyalardan yararlanması için kalemlik, notluk vs. içeren güzel bir masa seti alabilirsiniz.

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