Öğrencilere 500 bin tablet dağıtımı başlıyor! Askıda tablet uygulamasına nasıl başvurulur?

TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

500 bin tabletin öğrencilere dağıtımı önümüzdeki hafta başlayacak. Cihazların dağıtım süreci İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilecek.

ÜCRETSİZ TABLET KİMLERE VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şunları dile getirdi.

“İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterlere bakılacak. Tabletlerin dağıtımı okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

– Uzaktan eğitimin ana mecrası EBA’da tüm yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Sorumlu oldukları içerikleri tekrar tekrar izleyebilirler. EBA’da ders anlatımları canlı sınıf uygulamaları öğrencilerimizin hizmetinde olmaya devam edecek.

– EBA destek merkezleri oluşturduk. İnternet ve bilgisayar sorunu olan öğrenciler oradan destek alabilirler. Öğrencilerimiz bu anlamda kendilerine en yakın noktaya ulaşabilirler. Bakanlık olarak 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize ulaşmaya başlayacak. Cihazların dağıtım süreci il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek.

DAĞITIM STRATEJİSİYLE HAREKET EDİLECEK

MEB, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracak.

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve gelecek haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.

ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI KAMPANYA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Haberimiz aracılığıyla 2020 uzaktan eğitim bedava bilgisayar, tablet ve kampanyası başvuru ekranı, şartları hakkında bilgi edinebilir; kimlerin başvuru yapabileceğini ve diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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