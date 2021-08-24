ÖĞRENCİLER MUMYA BALIKLARA HAYRAN KALDI

Yeni sezon öncesi başarılı kuran kursu öğrencileri balık ziyareti yaptı. Yüzlerce çocuk Balıkçı Kenan tesislerinde unutulmaz bir gün yaşadı. Çocukların bu başarısından dolayı çok mutlu olduğunu belirten ünlü Balıkçı, Balıkçı Kenan: ‘Bugün burada yüzlerce çocuğumuzun başarısına şahitlik ediyoruz. Hazreti Ali Camii’i kuran kursu öğrencileri Cüz’ü bitirip, Kur’an’ı Kerim’e geçtiler. Bizde onaları motive etmek için balık ekmek ikram ettik’ dedi.

DENİZLERİMİZİ EVİMİZİN BALKONU GİBİ TEMİZ TUTMALIYIZ

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin de bulunduğu Balıkçı Kenan Tesisleri’nde minik öğrencileri ağırlayan Balıkçı Kenan müsilaj sorununun bitmesiyle yeni av sezonuna daha umutlu girdiklerini belirti. Balıkçı Kenan: ‘Denizlerimizde yaz boyu neredeyse var olan müsilaj yetkililerin gayretiyle yok oldu. Av sezonu öncesi de bizleri mutlu etti. Çocuklarımıza denizlerimizin ne kadara değerli olduğu aktardık. Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimizdir. Denizlerimiz ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Denizlerimiz balık üretiyor. İçinde katkı maddesi olmayan anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran tek besin kaynağı. Bizim bu büyük madene sahip çıkmamız gerekiyor. Evimizin bahçesi gibi, evimizin balkonu gibi temiz tutmalıyız. Yabancı maddeleri denizlerimize atmamamız lazım. Siz gelecek nesillere bu konuda daha fazla iş düşüyor’ ifadesini kullandı.

FİLMLERDE GÖRDÜĞÜMÜZ BALIKLAR KARŞIMIZDA DURUYOR

Balık ziyaretinin ardından Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ndeki balıkları inceleyen başarılı öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Köpekbalıklarına, vatozlara, kılıçbalıklarına ilk kez bu kadar yakın olduklarını ifade eden öğrenciler: ‘Filmlerde gördüğümüz balıklar burada mumya halinde karşımızda duruyor. İlk gördüğümüzde oldukça şaşırdık ve korktuk. Ama balıkları inceledikten sonra bu müzenin ne kadar değerli olduğunu anladık. Kenan amcaya bu müze için teşekkür ediyoruz’ açıklamasında bulundular.

BU BALIKLAR BAŞKA YERDE YOK!

Dünyada ilk Türkiye’de tek olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde binlerce deniz canlısının bulunduğunu belirten Balıkçı Kenan: ‘Çocuklarımız balıkları incelerken soruyorlar bu balıklar gerçek mi diye? Evet hepsi gerçek ve kendi karasularımızda yakalandı diyince oldukça şaşırıyorlar. Dünyaya kazandırdığımız bu müzeyi ücretsiz olarak halkımıza sunduk. Buraya gelip, dev köpekbalıklarını, vatozları, orkinosları inceleyip hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Hiç biryerde olmayan balıklar bu müzede mevcut’ diye konuştu.

YEMEK SONRASI BEREKET DUASI

Yemek ziyafetinden sonra mumya balıkları inceleyen öğrenciler yeni sezon önceside dua etti. Ülkemizdeki yaşanan sel ve yangın felaketlerinin bitmesini, yeni sezonda denizlerimizde bolluk ve bereket olmasını istediler