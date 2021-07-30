OGM'nin "hava gücü" filosunun su taşıma kapasitesi 148 bin tona yükseltildi

Türkiye'de 2009'dan itibaren deniz, göl ve barajlardan su alabilen amfibik uçaklar kullanılmaya başlandı.

Sadece havaalanlarında su alımı yapabilen (havaalanı dolum) uçaklar 1,5 ton su alabilirken, 2009 yılındaki amfibik uçaklarla bu kapasite 4,5 tona çıktı. 2020-2021'de ilk kez kullanılan amfibik uçaklarla 10 ton su kapasitesine ulaşıldı.

Yangınlarla mücadelede 2,5 ton su alabilen helikopterler kullanılırken, helikopter gücünün de kapasitesi artırıldı. 2020-2021'de ilk kez 3,5 ton, 7,5 ton ve 10 ton su alabilen helikopterler hizmete alındı.

Bu yıl 3 amfibik uçak ve 39 su atar helikopter kullanılmaya başlandı. Hava araçlarının toplam su kapasitesi 2018'e kadar 80 bin ton iken, 2021 itibarıyla 148 bin tona yükseltildi.

Uçak ve helikopterlerin avantajları

Yangınla mücadelede uçak ve helikopterin ayrı ayrı avantajları bulunuyor. Helikopterler birçok su kaynağından, uçaklar ise sadece deniz, göl ve büyük barajlardan su alabiliyor.

Uçaklar hız yaparak özellikle dış yangınlara helikopterlere göre daha erken intikal edebiliyor. Helikopterler ise manevra kabiliyeti yüksek olduğundan her bölgeye rahatça müdahale imkanı sağlıyor. Uçaklar yüksek kapasitede, helikopterler daha düşük kapasitede su alabiliyor.

Uçaklar kaynaktan su alamadığı için su atma süresi uzarken, helikopterler birçok kaynaktan su aldığı için seri şekilde su atabiliyor.

İHA'larla takip

OGM bünyesindeki 4 İHA, yangınlarla mücadelede görüntü almak için kullanılıyor. Bu İHA'ların yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki İHA'lardan da destek alınıyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin farklı noktalarında son 3 günde çıkan 71 orman yangınıyla mücadelede bakanlık bünyesindeki 5 İHA da kullanılmaya başlandı. Böylece kullanılan İHA sayısı 4'ten 9'a yükseldi.

4 bin yangın havuzu

Su kaynaklarının olmadığı ve yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde OGM tarafından tesis edilmiş 4 bin 6 yangın havuzu/göleti bulunuyor. Helikopterler en yakın yangın havuzu koordinatına yönlendiriliyor ve birçok yangın bu sayede büyümeden kontrol altına alınıyor.

İlk müdahale "kara gücü"nden

Birçok orman yangınına 12 dakika gibi bir sürede kara araçlarıyla ilk müdahale yapılıyor. 2021'de orman yangınlarına daha erken ve etkili şekilde müdahale etmek için yer ekiplerinde 1078 arazöz, 281 su tankeri, 2 bin 270 ilk müdahale aracı, 176 dozer, 501 diğer araç-iş makinaları ile toplam 4 bin 306 araç ve bu araçlarda görevli 10 bin 550 yangın işçisi, 4 bin 110 teknik eleman, 6 bin 440 memur olmak üzere 21 bin 90 personel görev yapıyor.