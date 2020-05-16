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Oğlunu özleyen şehit annesi, kabristana polislerle gitti!

Sokağa çıkması kısıtlı yaş grubundaki bir şehit annesi, oğlunun kabrine gitmek için polise başvurdu, emniyet ekipleri, anneyi evinden alarak Edirnekapı Şehitliği’nde yatan şehit pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Delikanlı’nın mezarına götürdü

Oğlunu özleyen şehit annesi, kabristana polislerle gitti!

Sokağa çıkması kısıtlı yaş grubundaki bir şehit annesi, oğlunun kabrine gitmek için polise başvurdu, emniyet ekipleri, anneyi evinden alarak Edirnekapı Şehitliği’nde yatan şehit pilot Kurmay Yüzbaşı Mustafa Delikanlı’nın mezarına götürdü

16 Mayıs 2020 Cumartesi 21:44
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Oğlunu özleyen şehit annesi, kabristana polislerle gitti!

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgınına yönelik tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile 20 yaş altı ile 65 ve üzeri yaş grubunun sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Dünyayı etkisi altına alan küresel salgına karşı Türkiye'de de artan önlemler kapsamında sokağa çıkması kısıtlı olan Bayrampaşa'da oturan Müyesser Delikanlı adlı bir şehit annesi, 2015 yılında Konya'da planlı eğitim uçuşu sırasında kırıma uğrayan F-4E 2020 uçağının düşmesi sonucu şehit düşen oğlu Kurmay Yüzbaşı Pilot Mustafa Delikanlı'nın kabrini ziyaret etmek istedi.

Beş yıl önce şehit düşen oğlunun hasretiyle yanıp tutuşan şehit annesi Müyesser Delikanlı, “Anneler Günü”nde kendisine ziyarete gelen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdür Necati Aktuğ Şahin'e salgın nedeniyle sokağa çıkamadığı için oğlunu ziyarete gidemediğini iletti. İlçe Emniyet Müdürü Şahin, şehit annesinin talebini yerine getirmek için harekete geçti. Talebi dikkate alan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan şehit annesini Bayrampaşa'daki ikametinden alarak ekip otosuyla Edirnekapı Şehitliği'ne götürdü.

Oldukça duygusal anların yaşandığı kabristanda şehit annesinin koluna giren bir polis, 5 yıl önce eğitim uçuşu sırasında şehit olan Kurmay Yüzbaşı Pilot Mustafa Delikanlı'nın kabrinin başına kadar götürdü. Kabir başında polisler tarafından Yasin-i Şerif okundu ve mezarlığın bakım ve temizliği yapıldı. Birlikte yapılan duanın ve ziyaretin ardından maske ve kolonyayı hediye edilen şehit annesi, polis ekiplerince evine bırakıldı. Şehit annesi Müyesser Delikanlı'nın, yaşananlardan dolayı çok memnun kaldığı öğrenildi.

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