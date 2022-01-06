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Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlandı
Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Üniversiteliler 850 TL, yüksek lisans öğrencileri 1.700 TL, doktora öğrencileri ise 2.550 TL alacak.
Güncel 06.01.2022, 12:23
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu; üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin beklediği müjdeli haberi sosyal medyadan verdi. Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin başladığını belirtti.
Bakan Kasapoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"2022'nin ilk burs ve kredi ödemeleri hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Umutlarınız, hayalleriniz ve hedeflerinizin gerçekleşmesi için yeni yılda da tüm gücümüzle yanınızdayız."