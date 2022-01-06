Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlandı

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu; üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin beklediği müjdeli haberi sosyal medyadan verdi. Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin başladığını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2022'nin ilk burs ve kredi ödemeleri hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Umutlarınız, hayalleriniz ve hedeflerinizin gerçekleşmesi için yeni yılda da tüm gücümüzle yanınızdayız."