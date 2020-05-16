Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
kapalı
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
99768
ALTIN
386.835
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3539
EURO
7.4566

O profesörün işine son verildi! İstanbul Aydın Üniversitesi'nden açıklama

Aydın Üniversitesi'nden Prof. Muttalip Kutluk Özgüven, Akit TV'de katıldığı programda 12-17 arasının doğurmak için ideal yaş grubu olduğunu söyleyerek çok büyük tepki çekmişti. Aydın Üniversitesi, Profesör Özgüven'in işine son verildiğini ve hakkında hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

O profesörün işine son verildi! İstanbul Aydın Üniversitesi'nden açıklama

Aydın Üniversitesi'nden Prof. Muttalip Kutluk Özgüven, Akit TV'de katıldığı programda 12-17 arasının doğurmak için ideal yaş grubu olduğunu söyleyerek çok büyük tepki çekmişti. Aydın Üniversitesi, Profesör Özgüven'in işine son verildiğini ve hakkında hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:01
2014 Okunma
O profesörün işine son verildi! İstanbul Aydın Üniversitesi'nden açıklama

Akit TV’deki Derin Kutu programında kız çocuklarıyla ilgili skandal ifadeler kullanıldı. Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, ‘kadın-erkek rolleri ve ilişkiler’ konusunun tartışıldığı programda, 12-17 yaş aralığındaki kızların doğum yapmaya en müsait yaş aralığında olduğunu savunarak, doktorların da bunu onayladığını iddia etti.

Prof. Özgüven’in sosyal medyada büyük tepki toplayan sözleri şöyle: “Süperman diye bir şey yok hayal kahramanı ama, süper kadın diye bir ırk var. Ve bu da 13-16 yaş arasında, istediğiniz doktora sorun. 12-17 de olur. Çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş. Yani ben diyorum ki; erkekler olsun, kadınlar olsun, biraz zekamızı koyalım.”

İstanbul Aydın Üniversitesi: Şiddetle kınıyoruz

Bu arada İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Özgüven’in skandal ifadelerine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Üniversitemizde görev yapmakta olan Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama şahsi düşünceleri olup kabul edilmesi mümkün değildir. Kendisini şiddetle kınıyoruz.  Söz konusu personel hakkında hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.

İşte o açıklama:


İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yapan Prof. Dr. Muttalip Kutluk ÖZGÜVEN’in, bir televizyon programında dile getirdiği ve kamuoyunda olduğu gibi İAÜ Ailesi içinde de infial uyandıran açıklamaları kamuoyunun malumudur.


Bir önceki açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, Çocuk istismarını normal bir olgu gibi yansıtmayı amaçlayan, hatta Türk Ceza Kanunu’na göre suç olarak da görülebilecek bu açıklamaları, Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olan bir eğitim kurumu olarak kabul etmemiz, mazur görmemiz, görmezlikten gelmemiz veya “düşünce ve ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirmemiz asla mümkün değildir.


İstanbul Aydın Üniversitesi, 2003 yılından bu yana akademisyeni, öğrencisi, idari ve hizmetli personeliyle bir bütün, bir aile olarak, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının oluşturulmasına hayatını adamıştır. Geleceğin cumhurbaşkanlarını, bakanlarını, bürokratlarını, bilim insanlarını, diplomatlarını, iş insanlarını ve liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen, “Bilgiyi ürüne dönüştürüp kendi toplumunun ve toprağının öz değerleriyle bezeyerek ekonomiye katma değer sağlama” misyonunu ve “Aydınlık bir geleceğe” sloganını takip eden bir üniversitede, kurumun ilkeleriyle, ahlak anlayışıyla ve dünya görüşüyle tamamen ters düşen bu tür sapkın düşünceler ve dünya görüşleri kendine yer bulamaz.


Bu bağlamda, İAÜ Yönetim Kurulu’nun 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla toplanarak, Prof. Dr. Muttalip Kutluk ÖZGÜVEN’in üniversitemizdeki görevine son verilmesi kararı aldığını kamuoyuna duyururuz.


Bundan sonraki hukuki sürecin takipçisi olacağımızı ve gerekli bilgilerin kamuoyuyla tekrar paylaşılacağını bildiririz.
SAYGIYLA DUYURULUR.
 

Son Güncelleme: 16.05.2020 16:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
65 yaş ve üzeri vatandaşların 17 Mayıs'taki sokağa çıkma saatleri değişti
65 yaş ve üzeri vatandaşların 17 Mayıs'taki sokağa çıkma saatleri değişti
Yasağı dinlemedi denize girip Kamboçyada'ki arkadaşına yayın yaptı
Yasağı dinlemedi denize girip Kamboçyada'ki arkadaşına yayın yaptı
Yaşıtları gezip dolaşırken o sokak hayvanlarını besledi
Yaşıtları gezip dolaşırken o sokak hayvanlarını besledi
Bağdat Caddesi'nde insan kalabalığı pes dedirtti, uyarılara rağmen Bağdat caddesi doldu taştı
Bağdat Caddesi'nde insan kalabalığı pes dedirtti, uyarılara rağmen Bağdat caddesi doldu taştı
Marketler ne zaman açık? 4 gün sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, bugün saat kaça kadar açık?
Marketler ne zaman açık? 4 gün sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, bugün saat kaça kadar açık?
MASKEYİ DOĞRU KULLANMAYANLAR MARKETLERE ALINMAYACAK
MASKEYİ DOĞRU KULLANMAYANLAR MARKETLERE ALINMAYACAK
Depremin merkezi Sivrice'de Konteyner kentte yaşam
Depremin merkezi Sivrice'de Konteyner kentte yaşam
Düğün alışverişine yeni fikirler ilaç oluyor
Düğün alışverişine yeni fikirler ilaç oluyor
ORGANİK ÜRÜNLERE TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR
ORGANİK ÜRÜNLERE TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR
Düğün salonlarından sosyal mesafeli törenlere hazırız mesajı Giriş:15 Mayıs 2020 10:09
Düğün salonlarından sosyal mesafeli törenlere hazırız mesajı Giriş:15 Mayıs 2020 10:09
Pandemi sürecinde "seyahat izin başvurusu" nasıl yapılır?
Pandemi sürecinde "seyahat izin başvurusu" nasıl yapılır?
15 Mayıs Cuma mesajları: Haftanın en güzel resimli cuma mesajları ve anlamlı cuma sözleri…
15 Mayıs Cuma mesajları: Haftanın en güzel resimli cuma mesajları ve anlamlı cuma sözleri…
Korona şüphelisi çarşafla hastaneden kaçmaya çalıştı
Korona şüphelisi çarşafla hastaneden kaçmaya çalıştı
İyileşme oranı yüzde 71,8'e çıktı: Korona salgınında günün tablosu
İyileşme oranı yüzde 71,8'e çıktı: Korona salgınında günün tablosu
Bahçeli'den Çiftçiler Günü mesajı
Bahçeli'den Çiftçiler Günü mesajı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı
Salgın sürecinde saç bakım ürünlerine talep 3 kat arttı
Salgın sürecinde saç bakım ürünlerine talep 3 kat arttı
Karı-koca reyting savaşında! Kazanan kim oldu?
Karı-koca reyting savaşında! Kazanan kim oldu?
Deneme kabinlerinde ‘acil butonlu' korona önlemi
Deneme kabinlerinde ‘acil butonlu' korona önlemi
BUGÜN ÇİFTÇİLER GÜNÜ... EN GÜZEL VE ANLAMLI "ÇİFTÇİLER GÜNÜ" SÖZLERİ
BUGÜN ÇİFTÇİLER GÜNÜ... EN GÜZEL VE ANLAMLI "ÇİFTÇİLER GÜNÜ" SÖZLERİ

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim