O profesörün işine son verildi! İstanbul Aydın Üniversitesi'nden açıklama

Akit TV’deki Derin Kutu programında kız çocuklarıyla ilgili skandal ifadeler kullanıldı. Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, ‘kadın-erkek rolleri ve ilişkiler’ konusunun tartışıldığı programda, 12-17 yaş aralığındaki kızların doğum yapmaya en müsait yaş aralığında olduğunu savunarak, doktorların da bunu onayladığını iddia etti.

Prof. Özgüven’in sosyal medyada büyük tepki toplayan sözleri şöyle: “Süperman diye bir şey yok hayal kahramanı ama, süper kadın diye bir ırk var. Ve bu da 13-16 yaş arasında, istediğiniz doktora sorun. 12-17 de olur. Çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş. Yani ben diyorum ki; erkekler olsun, kadınlar olsun, biraz zekamızı koyalım.”

İstanbul Aydın Üniversitesi: Şiddetle kınıyoruz

Bu arada İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Özgüven’in skandal ifadelerine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Üniversitemizde görev yapmakta olan Prof. Dr. Kutluk Özgüven’in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama şahsi düşünceleri olup kabul edilmesi mümkün değildir. Kendisini şiddetle kınıyoruz. Söz konusu personel hakkında hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.

İşte o açıklama: