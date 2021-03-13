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O araziye otel ve AVM yapılacak!

Emlak Konut’un Ortaköy’deki 19 bin metrekarelik arsası için 12 firma yarıştı. İhaleyi 2.6 milyar TL satış hasılatı, 1.2 milyar TL arsa payı teklifiyle Pasifik Gayrimenkul kazandı

Güncel 13.03.2021, 09:55
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O araziye otel ve AVM yapılacak!

Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul’da betonlaşma devam ediyor. İstanbul Beşiktaş Ortaköy arsasının gelir paylaşımı modeliyle yapılan ihalesinin ikinci oturumu da yapıldı. Şehrin merkezindeki, turizm-ticaret ve konut imarlı arsa satıldı. Etiler girişindeki eski Levent Jandarma Lojmanları'nın yer aldığı arsa için düzenlenen ihalede ipi Pasifik İnşaat göğüsledi. Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle düzenlenen ihalede, Pasifik İnşaat 2 milyar 650 milyon lira satış toplam hasılatı, yüzde 45 yani 1 milyar 192 milyon TL arsa payı teklifi verdi.

AVM, OTEL VE KONUT OLACAK

Sabah’tan Seda Tabak’ın haberine göre, altı askeri lojman binasının bulunduğu yaklaşık 20 dönümlük arsa Jandarma Genel Komutanlığı tarafından protokol ile TOKİ'ye devredilmişti. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Ocak 2021'de rezerv yapı alanı ilan edilen arsanın Emlak Konut GYO tarafından hazırlanan yeni imar planı 1 Şubat 2021'de onaylanmıştı. Şehrin merkezinde, ticaret kullanımının yoğun olduğu Barbaros Bulvarı'na cepheli, Büyükdere Caddesi'ne yakın konumda bulunan arsanın, turizm-ticaret- konut imarı bulunuyor. Bu durumda arsaya AVM, otel, konut ve rezidans yapılabilecek. 2 bin 748 metrekare park alanı olmak üzere toplam 19 bin 879 metrekare büyüklüğündeki arsaya 28 bin 266 metrekare inşaat yapılabilecek. 1.65 emsale sahip arsada yükseklik zemin+15 kat olarak belirlendi.

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