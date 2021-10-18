Nusret Gökçe'ye kötü haber! Eski çalışanlarının açtığı davayı kaybetti; işte ödeyeceği tazminat...

İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı yeni restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen Nusret Gökçe'ye mahkemeden kötü haber geldi. Nusret, eski çalışanları tarafından açılan davayı kaybetti.

Eski çalışanları, Nusret'i bahşişlerine el koymakla suçlamıştı. Bu duruma itiraz ettiklerinde ise ünlü işletmeci tarafından işten kovuklarını belirtmişlerdi.

230 BİN DOLAR!

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; çalışanların açtığı tazminat davası sonucu Nusret Gökçe, 230 bin dolar (2 milyon 100 bin TL) ödemeye mahkum edildi.

Son yıllarda attığı her adımla gündeme gelen Nusret'in, toplanan bahşiş miktarını çalışanlarına açıklamadığı, söz konusu paraları da kendi aldığı iddia edildi.

"PARA ELİMİZE GEÇMİYORDU"

Nusret Gökçe’ye, 2019 yılında ABD'nin Manhattan bölgesinde bulunan restoranında görevli dört eski çalışanı tarafından da dava açılmıştı.

Görevden alınan personelden biri, “Müşteriler, bahşişin tamamının garsonlara ve diğer hizmet veren personele gönderildiğine inanıyorlardı. Ancak bu para elimize geçmiyordu” ifadelerini kullandı.

"SONRA DEMEDİ DEMEYİN"

Fenomen işletmeci, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayınlamıştı. Nusret, takipçilerinin geçmişe götürdüğü kareye düştüğü notla dikkat çekmişti.

Instagram'da 39.4 milyon takipçisi bulunan Gökçe, Instagram paylaşımına, "Uzaya ilk restaurantı ben açacağım bak sonra demedi demeyin" notunu düşerek, yeni hedefini açıklamıştı.