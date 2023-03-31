Nusret bağış sözünü tuttu! AFAD'a 25 milyon TL bağışladı

Et restoranlarıyla dünyaya adını duyuran ünlü işletmeci Nusret Gökçe bağış sözünü yerine getirdi.

Deprem felaketi sonrası tüm imkanlarıyla seferber olan isimlerden Nusret Gökçe, AFAD'ın hesabına 25 milyon TL bağışta bulundu.

Ünlü işletmeci deprem felaketinin ilk gününden itibaren depremzedelerin yanında olmuş, afet bölgesine onlarca TIR göndermiş ve hergün mobil aracıyla 5 bin kişiye yemek dağıtmıştı.

Öte yandan Nusret, geçen ay bir kafesinin altı aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon lirayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamıştı.

Restoran zinciriyle tüm dünyada adını duyuran Nusret, ABD'nin Miami şehrinde dikkat çeken bir yardım çağrısı yapmıştı.Nusret Gökçe, uçakla gökyüzüne "Hep for Turkiye #saltbea" yazdırdı. Ünlü işletmeci, o sırada sahilde bulunan yüzlerce insanın dikkatini çekmişti.