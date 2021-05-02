Nusret Amerika’da beşinci restoranını açtı

Nusret Gökçe’nin 24’üncü restoranı Beverly Hills’te açıldı. 150 kişilik kapasiteye sahip yeni restoran, iç mekan ve bahçe kısmı olmak üzere 2 bölümden oluşuyor.

Amerika’daki 5’inci restoran olma özelliğini taşıyan Beverly Hills, ikonik ‘Golden Triangle’ içindeki Canon Drive’da yer alıyor.

Özgün mimari tasarımıyla öne çıkan restorandaki kırmızı kapı ve seramikler Gökçe'nin doğduğu bölgeden esinlenilerek hazırlandı.

Ünlü foto muhabirlerinden büyük usta Ara Güler’in fotoğraflarından oluşan özel bir seçki de restoranın duvarlarında yer alıyor.

“13 YAŞINDA, GÜNDE 18 SAAT…”

Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Nusret Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı:

* 1994-1995 yaş 13, ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım.

* Her gün 18 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim, istesem de yoktu.

* 2009-2010’da sadece 12 masa 10 çalışan, sene 2017 12 restoran 1000 çalışan ve karşınızda bir dünya markası. Hepimizin markası, hepimizin başarısı.