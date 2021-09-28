Nüfusun yarısı iklim krizinin farkında değil

Global teknoloji lideri Epson, Kasım ayında İngiltere'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 26) başlamadan önce Epson, İklim Gerçekliği Barometresi’nin sonuçlarını duyurdu. Epson'un araştırması, iklim gerçekliği ile insanların iklimin yıkıcı etkilerine ilişkin anlayışı arasında bir boşluk olduğunu keşfetti. Anket, 5 ana Avrupa pazarı da dahil olmak üzere 15 ülke ve bölgede 15.264 tüketicinin iklim değişikliğiyle ilgili küresel deneyimlerini ve algılarını ele aldı.

Epson İklim Gerçekliği Barometresi'nin amacı, COP 26'daki tartışmaları çerçevelemeye yardımcı olmak için, iklim değişikliğinin etkileri konusunda daha fazla kamuoyu bilinci oluşturmak, dönüştürücü iş kararlarını etkilemek ve politika yapıcıları daha iyi bilgilendirmekti.

Gerçeklik eksikliği var

Barometreye Avustralya, Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Singapur, Güney Kore, İspanya, Tayvan, İngiltere ve ABD'den bireyler katıldı. Katılımcılara insanlığın yaşamları boyunca bir iklim krizini önleme yeteneği hakkındaki görüşleri sorulduğunda, yanıt verenlerin yarısına yakını (yüzde 46) ‘çok’ veya ‘biraz’ iyimser olduklarını belirtti. Bu, yüzde 27’yi oluşturan çok veya biraz karamsar olduklarını ifade eden katılımcılardan önemli ölçüde daha ağır basıyor.

İklim değişikliği inkarcıları

Küresel olarak, bu iyimserliği destekleyen en popüler nedenler, iklim değişikliği konusunda artan kamuoyu bilinci (%32), bilim ve teknolojinin çözüm sağlama yeteneği (%28) ve insanların yenilenebilir enerjilere yönelmesi (%19) oldu. Küresel olarak, yanıt verenlerin %5'i bir iklim acil durumu olduğuna inanmıyor ve ABD (%11), Almanya (%7) ve Birleşik Krallık (%6) iklim değişimi inkarcıları listesinin başında geliyor.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) bazı insan kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin tersine dönmesinin bin yıl alacağını bildirdiği gibi şimdiye kadar en yüksek Temmuz sıcaklığının kaydedilmesi, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'daki orman yangınları ve Çin, Kolombiya ve Almanya’daki sel felaketleri de dahil olmak üzere bir dizi küresel olay göz önüne alındığında, Epson’un İklim Gerçekliği Barometresi'nin bulguları, kanıtlara karşı iyimserliğin zaferi ve insanlara zarar verecek bir İklim Gerçekliği Eksikliği olduğunu gösteriyor.

Epson Avrupa Sürdürülebilirlik Direktörü Henning Ohlsson şunları söylüyor: “İklim acil durumu gözlerimizin önünde ortaya çıktıkça, pek çok insanın bu acil durumun varlığını kabul etmemesi, hatta aktif olarak inkar etmesi gerçekten endişe verici. Bu, COP 26'nın iklim değişikliğini azaltmak için gereken kararları vermesi ve eylemlere ilham vermesi amacıyla hükümetler, işletmeler ve bireyler için birlikte çalışması için bir uyandırma çağrısıdır."

Epson ne yapıyor?

Şirketler, sürdürülebilirliği destekleyen yeniliklerle diğer işletmeleri ve tüketicileri güçlendirebiliyor. Epson da yüksek enerji verimliliğine sahip ‘Isısız’ baskı teknolojisinin kullanımı yoluyla müşteri etkisini azaltmaya yönelik girişimler ve doğal olarak türetilmiş (plastik olmayan) malzemeler gibi çevresel teknolojilerle ilgili Ar-Ge yapıyor. Epson ayrıca %100 yenilenebilir enerjiye geçiş yaparak, ürün yenileme ve yeniden kullanımı teşvik ediyor.