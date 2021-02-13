Noter ve bankalarda yeni dönem! Artık Noterde sahtecilik ve dolandırıcılık olayları yaşanmayacak...

Pandemi sürecinde artan dijitalleşmede vatandaşı koruyacak çok önemli uygulamalar hayata geçiyor. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) banka ve noterlerde kullanılması için adımlar atıldı. Artık noterlerde POS cihazına benzer bir makine olacak. Notere gelen vatandaş bu makineden kimlik kartını geçirecek. Vatandaş daha sonra parmağını gösterecek. Makine, kontrol edip "Bütün bilgileriniz çıkıyor. Fotoğrafınız, parmak iziniz, doğru siz o kişisiniz" diyecek. Ondan sonra noterde işlem yapılabilecek.

Sistemle özellikle araç, ev alım-satımlarında noterde yaşanan sahtecilik ve dolandırıcılık olayları bitirilmiş olacak. Kimse sahte kimlik ile karşısındaki dolandıramayacak. Uygulamanın benzeri bankalarda da kullanılacak.