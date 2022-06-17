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Norveç vatandaşları ülkemize kimlikle seyahat edebilecek
Norveç Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Norveç vatandaşları Türkiye'ye artık kimlikle seyahat edebilecek. Türk vatandaşları ise Norveç'e vize ile ancak girebilecekler.
Güncel 17.06.2022, 15:09
Norveç Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması:
Norveç vatandaşları artık Türkiye'ye sadece kimlik kartlarıyla seyahat edebilecek.
Norveç'e seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarında ise vize şartı aranmaya devam edecek.