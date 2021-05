Normalleşme kararları açıklandı, işte Erdoğan'ın konuşmasının tam metni...

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, bugün yapılan kabine toplantısında yeni kararlar alındı.

“SÜPER LİG’DE ÖNÜMÜZDE SEZON TRİBÜNLERİ DOLDURMAYI TEMENNİ EDİYORUZ”

Kabine toplantısının sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig’i önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz.

* Anadolu Efes’i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman’ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.

“ÜLKEMİZİ SAHTE GÜNDEMLERE HAPSETMEK İSTEYENLERE EYVALLAH ETMEYECEĞİZ”

* 400 kilometrelik Kuzey Marmara otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Nakkaş bölümünü de inşallah en kısa sürede tamamlayacağız.

* Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da devreye girdiğinde, Türkiye bir devrim yaşayacaktır. 56’yı aşan havalimanlarımızla hava yolu taşımacılığını neredeyse hallettik. İnşallah bu hafta sonu Filyos Limanı’nı hizmete atacağız.

* Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim’den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var.

* Milletimizin bize gösterdiği istikamet, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufuktaki ihtiyaç işte budur. Ülkemizi sahte gündemlere hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.

“MÜCADELEMİZİ HER CEPHEDE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

* Yaklaşık 1,5 yıldır dünya ile beraber ülkemizi de esir alan bu mevcut salgınla mücadelemizi her cephede kararlılıkla sürdürüyoruz.

* Son kabine toplantımızın ardından yeni müjdeleri de içeren salgınla mücadelede milletimizin her kesimine verdiğimiz desteklerin ayrıntılı bir icmalini sizlerle paylaşmıştık.

* Toplamda 661 milyar TL'yi bulan bu hibe ve desteklerin ülkemizin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlerine maruz kalmadan geçirmesinde çok büyük katkısı olmuştur.

* Bugün Türkiye, dünyada milli gelirine oranla halkına en yetkin yaygın ve yüksek tutarlı destekleri sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. Dünyada her şey güllük gülistanlık da sadece Türkiye'de sıkıntı yaşanıyor gibi bir hava oluşturmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap, uluslararası kuruluşların işte bu tespitidir.

* Bu hususta, nüfusun isimle mukayese edilemeyecek ülkeler üzerinden yöneltilen tenkitlerin gerçekçi de iyi niyetli olmadığı açıktır.

* İşte bugün 2021 yılı ilk çeyreği büyüme rakamları açıklandı. Sizler medyanın içindesiniz, bunu sizler de takip ediyorsunuz. Ekonomimizin yılın ilk çeyreğinde %7 büyüyerek G-20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sırada yer alması, herhalde ekranları başında bizi izleyen milletime, değerli basın mensuplarına bir şeyler ifade ediyor.

* Büyümede en dikkat çekici kalem makine ve teçhizat yatırımlarının %30,5 gibi gerçekten güçlü bir şekilde artması. Bu durum yatırımların devam ettiğini dolayısıyla önümüzdeki dönemde üretimin ve istihdamın işaretidir.

* Bir diğer önemli gelişme, kırsal kalkınma yatırımları da yaşanmaktadır. Kırsal kalkınmada bu yıl 925 ekonomik yatırımı projesine 888 milyon TL 2 bin 531 alt yapı yatırım projesine 196 milyon hibe desteği verdik.

“İMKANLARI SONUNA KADAR ZORLAYACAĞIZ”

* İnşallah önümüzdeki günlerde enerji konusunda yeni sevindirici haberleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Diğer yandan aşı çalışmalarında da dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Üstelik bunu kendisi henüz aşı üretmediği halde başarmış bir ülkeyiz. inşallah yıl bitmeden kavuşmuş olacağız. Haziran ayını tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız.

* Sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık içindeyiz.

* Türkiye'nin salgınla mücadelesinin Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin gerisinde değil, çoğu anda onların ilersinde olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir.

* Salgın tedbirlerinin sıkılaştırma ve normalleştirme takvimlerimizde vaka sayılarımızın seyri birbirlerini takip ettiği için Avrupa ülkeleri ile benzer şekilde yürümektedir. Bütün bunları söylerken elbette gerçeklere gözlerimizi kapatmıyoruz. Son altı ayda iş yerleri ancak 1.5 ay açık kalan esnaflarımız olduğunu biliyoruz.

* Sadece paket servis hizmeti gibi ciddi sınırlamalarla hizmet vermeye çalışan esnaflarımız olduğunu da biliyoruz. Sokağa çıkma sınırlamalarının pek çok kişi ve kurumun faaliyetleri üzerinde yol açtığı olumsuz etkileri biliyoruz.

* Okula gidemeyen evlatlarımızın eğitim öğretimdeki kayıtları yanında pek çok fiziki ve psikolojik sıkıntının eşiğine geldiğini biliyoruz.

* Düğünden genel kurula bütün bunlara kadar pek çok toplu etkinliğin uzun süre ertelenmesi sıkıntıları gayet iyi biliyoruz.

* Milletimizin bu süreçte herhalde bunu aldığını tahammül sınırlarının zorlandığını görüyoruz yaz mevsiminin de gelmesiyle insanlarımızı evlerde uzun süre tutmanın hem zor hem anlamsız olduğunu yurt içi ve yurt dışı ziyaretleri yoğunlaşacağını da dikkate alıyoruz.

* Yine bu süreçte sıfatları ne olursa olsun kafa karıştırıcı açıklamalarıyla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanlar bulunduğun da farkındayız, değerlendirmelerimizi tüm bu gerçekleri hesaba katarak yapıyoruz. Kararlarımızı ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını gözeterek veriyoruz.

* İnsanlarımızın sağlığını milletimizin esenliğini ülkemizin huzur ve güvenliğini korumak telafisi mümkün olmayan hasarlar oluşmasına engel olmaktadır bunun için bulduğumuz her fırsatı her kapı aralığını her ışığı kullanıyoruz.

* Salgının başladığı günden beri açılma kapanma kararlarının ardı ardına gelmesinin tek sebebi şartları zorlama pahasına da olsa bu musibetin ülkemiz ve milletimiz üzerindeki etkilerini azaltmaktır.

* Nitekim ramazan ayındaki kısmi ve tam kapanma şeklinde uyguladığımız sıkılaştırma tedbirlerinin bir kısmının yerini 17 Mayıs itibari ile kademeli normalleşme adımları almıştır aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki hedeflediğimiz oranda değil sevgilim önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının aslında en güzel ifadesidir.

* Bugün kabine toplantımızda yarından itibaren devreye girecek kademeli normalleşmenin yeni adımları ile ilgili istişarelerimizi gerçekleştirdik.

* Bu doğrultuda verdiğimiz ve biraz sonra açıklayacağım her kararı ülkemiz yeniden salgının pençesine düşürmeme anlayışıyla buna dayalı bir ihtiyatla alıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yürütülen mücadelenin önündeki en büyük tehdit virüsün farklı varyasyonlarının öngörülemeyen sonuçlarıdır.

* Nitekim kimi Avrupa ülkelerinde aşılama başta olmak üzere oldukça sert tedbirlerle binli rakamlara düşürülen vaka sayılarının mutasyonlu virüslerin yaygınlaşmasıyla yeniden yükselişe geçtiği anlaşılmaktadır.

* Sınırlarımızı kapatarak vatandaşlarımız evlerine hapsederek kendimizi bölgemizden ve dünyadan tamamen soyutlama imkanımız olmadığına göre ülkemizin de bu tehditlerle yüzleşmesi kaçınılmazdır.

* Salgınla mücadelede eldeki mevcut bütün imkanları sonuna kadar kullanır sürecin mümkün olan en az maliyetle atlatılması için var gücümüzle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

NORMALLEŞME KARARLARI

* Ekranları başında bizi izleyen aziz milletim şimdi haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini sizlerle paylaşmak istiyorum.

* Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

* Bu sınırlamalar hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05:00 arasında yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

* Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri vaka ve vefat sayılarındaki değişime aşılamada kat edilen mesafe ye göre yeniden belirlenecektir.

* Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri sabah 07:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapılabilecek, saat 24:00'e kadar da paket servisini sürdürebilecektir.

* Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

* Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.