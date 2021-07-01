Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı

11 Mart 2020'de başlayan Türkiye'nin Koronavirüs ile olan mücadelesi son günlerde yapılan aşılama çalışmalarıyla birlikte devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 1 Temmuz itibariyle normalleşme döneminin başlayacağı ifade edilmişti.

Dün akşam saat 22.00'da başlayıp bu sabah 05.00'da sona eren ve son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'daki toplu taşıma noktalarında yoğunluğun oluştuğu görüldü. Evlerinden iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlarında toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü.