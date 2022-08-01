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Nöbetçi eczaneler e-Devlet'e girdi!

Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin tek bir sayfada görebilmesine imkan sağlayan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet'te açıldı.

Güncel 01.08.2022, 11:08
Nöbetçi eczaneler e-Devlet'e girdi!

ADRES VE KONUM BİLGİLERİNE ERİŞİLEBİLECEK

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'teki sayfada yer alacak. Vatandaşlar, burada nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek.

TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti, uygulamada, "Yeni Eklenen Hizmetler" bölümünde yer alıyor. Vatandaşlar ayrıca e-Devlet uygulamasının arama motorundan "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" sayfasına girerek, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczaneleri tek bir sayfada görebilecek. Söz konusu hizmeti, uygulamadaki "Favori Hizmetlerim" bölümüne ekleyenler ise sayfayı tek adımla açabilecek.

ÜCRETSİZ UYGULAMA ÜZERİNDEN DE ERİŞMEK MÜMKÜN

Vatandaşlar, bilgisayar dışında, cep telefonlarına ücretsiz indirilebilen e-Devlet uygulamasından da bu hizmete erişebilecek. TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmetiyle, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin bilgilerinin en güncel şekilde, aynı mecrada toplanması sağlandı.

#nöbetçi eczane
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