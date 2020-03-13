Nisan ayı sonuna kadar tüm maçlar seyircisiz oynanacak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'yi de harekete geçirdi.
Bu kapsamda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de koronavirüs toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması karar verildiğini açıkladı.
DERBİ MAÇI SEYİRCİSİZ OLACAK
Böylece, bu hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi de seyircisiz oynanacak.