Nihat Hatipoğlu'ndan, 'Kripto parayla hacca gidilir mi?' sorusuna yanıt

Pandemi dolayısıyla bu yıl da seyircisiz gerçekleşen iftar ve sahur programlarında bir ilk yaşandı. Hatipoğlu, izleyicilerine sorularınızı sormak için zoom üzerinden bağlanın burada yanıtlayacağız dedikten sonra birçok izleyici sorularını sormak için yayına bağlanarak sorularını sordular.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Korona aşısı olmak orucu bozar mı?" sorusuna da yanıt verdi. İşte Nihat Hatipoğlu'nun yanıtı:

"Merak eden çok insanımız var. Bazı ailelere göre iğne orucu bozar. Ama bu durum yapılan iğnenin amacıyla ve yoluyla değişkenlik gösterir. Eğer damar yolundan serum veriyorsanız, vitamin takviyesi yapıyorsanız bunlar orucu bozar. Covid-19’la ilgili aşı ise adaleye vurulan ve vitamin olmayan, koruyucu niteliği olan antibiyotiğin bir türü yani bir ilaç. Bu yüzden orucu bozacak bir durum söz konusu değildir. Vücuda doğal yolla giriyor ve mideye ulaşmıyor. Tereddüttünüz varsa kendinizi bu işlemden sonra kötü olacağınızı düşünüyorsanız o günkü orucunuzu tutmaz bir gün kazasını yaparsınız. Böyle bir durumda da 61 gün kaza yapmanız gerekmez. Sadece bir gün kaza yaparak aşınızı bu dönemde de olabilirsiniz."

Hatipoğlu’na gelen sorulardan biri de pandemi döneminde sıklıkla akıllara gelen sorulardan biriydi. Canlı yayına bağlanan genç izleyici evde ailece teravih namazı kılabilir miyiz? Camiye gitmiş sevabı alır mıyız? sorusunu yöneltti. Hatipoğlu ise bu soruya, Cemaatle kılınan teravih namazı her zaman daha hayırlıdır. Fakat çok olağanüstü, zor ve hastalığın yaygın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Başkasını hasta etmemek, ona hastalık bulaştırmamak düşüncesiyle namazını evde kılan kişinin cemaatle kılmış kadar sevap alabileceğini düşünüyorum şeklinde yanıt verdi.

Bana zarar veren akrabalarımdan uzak durmanın günahı var mı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Rusya’dan bağlanan izleyicisi Akrabalarım bana zara veriyor onlardan uzak durmaya çalışıyorum bir günahı var mıdır? Sorusuna karşılık size zarar veren, sıkıntı oluşturan bir akrabayla bağınızı devam ettirmek zorunda değilsiniz.Bayramdan, bayrama görüşebilirsiniz fakat bütünüyle küsmek doğru değildir. Zarar veriyorsa evine gitmek, evinize çağırmak zorunda değilsiniz.” diyerek yanıtladı

Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, ATV’de yayınlanan ‘Nihat Hatipoğlu ile İftar’ programında 'Kripto parayla hacca gidilir mi?' sorusunu yöneltti.

Büyük'e, "Uzak durmanızdan yanayım ama haramdır da demiyorum" şeklinde yanıt veren Hatipoğlu, şunları söyledi:

“Kripto para konusunda doğrusu çok gönülden caizdir diyemiyorum. Borsada bir değer var, görüyorsunuz ele dokunur, fabrika var. Borsada bir sakınca yok, ama kripto para, bitcoin benzeri şeyler konusunda gönülden bir şey diyemiyorum. Haram konusunda da bir şey diyemiyorum. En azından uzak durulması konusunda kanaatim var. Çünkü olmayan bir para var ortalıkta, mal var ortada , her şey internet üzerinden oynamaya devam ediyor. Uzak durmanızdan yanayım ama haramdır da demiyorum.”