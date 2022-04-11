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Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru çok konuşuldu!
ATV ekranlarında Ramazan ayı boyunca kendisine gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yine birbirinden ilginç sorulara verdiği yanıtlarla dikkatleri üzerine topladı...
Güncel 11.04.2022, 12:59
VEFAT EDEN EŞE DOKUNMAK ABDEST BOZAR MI?
Adana'dan canlı yayına katılan bir genç, "Vefat eden teyzemi yıkayan kadın, bize izin verdi, öptük vedalaştık ama teyzemin eşine dokundurmadı. Abdestinin bozulacağını söyledi. Bu dinimizce günah mıdır? Dokununca abdesti bozulur mu? sorusu üzerine
Hatipoğlu şu cevabı verdi. "Hiçbir şey olmaz. Burada kadınlar da erkekler de mağdur ediliyor. Eşi ölmüş son defa veda etmek istiyor. Neden haram olsun? Nikahı düşmedi. 4 ay gibi bir süresi var. Evlilik devam ediyor. Görmek istiyorsa görür tabii. Vedadır bu. Hatta ihtiyaç haline, kocası eşini yıkayabilir. Tersi de olabilir." yanıtını verdi.