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Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandı

Dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Nihat Hatipoğlu, koronavirüse yakalandığı haberini doğruladı.

Güncel 26.08.2020, 11:19
2009
Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandı

Türkiye'nin en çok tanınan ve sevilen ilahiyatçıları arasında yer alan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, corona olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Son dakika açıklamasında bulunan Nihat Hatipoğlu,  corona virüs testinin pozitif çıktığını tedavi altına alındığını ve durumunun iyiye gittiğini, dua beklediğini ifade etti. Dün sabahtan bu yana Nihat Hatipoğlu'nun hastalığının ne olduğu merak ediliyordu.

"Corona virüs testim pozitif çıktı" 

Resmi Facebook hesabından hastanede tedavi altında olduğunu ifade eden Nihat Hatipoğlu'ndan sabah saatlerinde son dakika açıklaması geldi. Nihat Hoca'nın corona olduğuna ilişkin iddialar sonrası ciğerlerinde sorun olduğu iddia edilmişti. Sabah Gazetesi Yazarı Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu, sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunarak corona testinin pozitif çıktığını anlattı. İşte Nihat Hoca'nın sağlık durumu...

Prof. Nihat Hatipoğlu sabah.com.tr'ye şu açıklamada bulundu: 'Covid 19 testim pozitif çıktı. Akciğer rahatsızlığım nedeniyle tedavim bir süre evden devam edecek. Sağlık durumum iyiye gidiyor. Sevenlerimin, dostlarımdan, izleyicilerimden dua bekliyorum. Bu önemli günlerde tedbirleri elden bırakmayalım.'

Ayrıca bir de tweet atan Hatipoğlu Kovid tanısını buradan duyurdu. İşte o tweet;

"Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun"

ÜNLÜ İLAHİYATÇI NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR VE NERELİ?

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu.

2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmişti.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti.

Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı. 18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör atandı.

#nihat #hatipoğlu #korona #covid #covid19
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