Gazeteci ve yazar kimliğine sahip olan Nihat Genç son zamanlarda internet kullanıcıları tarafından sıkça aranmaya başladı. Peki Nihat Genç kimdir? Nihat Genç nereli kaç yaşında? Veryansın Tv kimin? VeryansınTv sahibi kim? Oda TV'den ayrılarak Veryansın Tv isimli haber sitesini kuran Nihat Genç 1956 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. İşte Nihat Genç'in hayatı ve biyografisi...

Nihat Genç kimdir?

Nihat Genç 1956 yılında Trabzon'da dünyay gelmiştir. Nihat Genç Veryansın Tv isimli haber sitesinin sahibidir. Nihat Genç gazeteci ve yazardır. Nihat Genç'in çeşitli kitapları bulunmaktadır.

Nihat Genç hayatı

İlkokulu Meryem Mehmet Kayhan İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Trabzon Ticaret Lisesi'nde okuyarak 1974 yılında mezun oldu. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi ile Ankara Bankacılık Okulu'na kaydoldu ancak siyasi olaylar nedeniyle bu okullardan ayrıldı. Ardından Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'ndan 1983 yılında mezun oldu. Okul bitimi Sağlık Bakanlığı/Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde, ardından ise Kültür Bakanlığı'nda toplam dokuz yıl memuriyet yaptı.

Nihat Genç meslek hayatı

Gençlik yıllarında gazete ve dergilerde teknik eleman olarak çalıştı. Bağımsız ve Kırmızı-Beyaz gibi siyasi dergiler ile Leman dergisinde yazıları yayımlandı. Kısa bir süre Akşam gazetesinde köşe yazıları yazdı ve bu gazeteden yine aynı gazetenin yazarı Engin Ardıç'ın Genç'in eskiden çalıştığı Leman dergisini Saddamcılık ve Apoculuk ile suçlaması sonrasında ayrıldı. 2008 Eylül'ünde Leman'a geri döndü. 2008 yılının Aralık ayında Aydınlık dergisinde makaleler yazmaya başladı. Bir Soru - Bir Cevap adlı köşesinde Genç, güncel meseleleri değerlendiriyor.

Veryansın Tv adlı sitenin sahibi

Sky Türk adlı televizyon kanalında Serdar Akinan ile 2008 Eylülüne kadar "Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok" adında bir program yaptı. Kanal Akşam gazetesi ile kardeş kuruluş olduğundan, Genç, programına da son verdi. Bu progamın ardından ise 18 Ekim 2008 tarihinde Avrasya TV'de Lale Şıvgın ile, "Nihat Genç ile Veryansın" programını yaptı. 2019 yılında fikir ayrılığına düştüğü Odatv'den ayrılmış ve Veryansın Tv isimli haber sitesini kurmuştur.

Nihat Genç eserleri

Dün Korkusu (1989)

Bu Çağın Soylusu (1991)

Ofli Hoca / Şeriatta Ayıp Yoktur

Kompile Hikayeler

Dar Alanda Tufan (1993)

Soğuk Sabun (1994)

Köpekleşmenin Tarihi (1998)

Modern Çağın Canileri (2000)

Memleket Hikayeleri

Arkası Karanlık Ağaçlar (2001)

İhtiyar Kemancı (2002)

Amerikan Köpekleri (2004)

Edebiyat Dersleri (2004)

Nöbetçi Yazılar (2004)

Hattı Müdaafa (2005)

Karanlığa Okunan Ezanlar (2006)

Aşk Coğrafyasında Konuşmalar (2007)

Kavga Günleri (2007)

Veryansın (2008)

Bir Millet Uyanıyor 17: "Kavga Günleri" (2009)

Sordum Kara Çiçeğe (2009)

Opus 61 (2010)

Yurttaşların Cinlerle Bitmeyen Savaşı (2011)

İşgal Günleri (2011)

Bizi Kandırası Umman Bulunmaz (2012)

Direniş Günleri (2013)

İslamcı Erol Nasıl Çıldırdı? (2015)

Yurduma Alçakları Uğratma! (2016)