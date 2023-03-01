Nihan Göksal, Masdaf’ın Pazarlama Müdürü Oldu

Nihan Göksal, Masdaf’ın yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Türkiye pompa sektörünün öncüsü Masdaf’ın Pazarlama Müdürlüğü görevine Nihan Göksal getirildi. 20 Şubat itibarıyla görevine başlayan Nihan Göksal, Masdaf Satış ve Pazarlama Direktörlüğüne bağlı olarak, şirketinyurt içi ve yurt dışı pazarlama ve iletişim stratejilerini yönetecek.

Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Nihan Göksal’ın Yeditepe Üniversitesi’nden İşletme ve Bilgi Üniversitesi’nden de Pazarlama yüksek lisansı bulunuyor.

Kariyer hayatına 2009 yılında Mikro-Gen İlaç’ta Product Manager olarak başlayan Nihan Göksal, Nobel İlaç, Abdi İbrahim ve Becton Dickinson’da Senior Product Manager ve Johnson& Johnson’da Group Product Manager pozisyonlarında birçok marka ve ürün gruplarının yönetiminden sorumlu olmuştur. Son olarak ise Siemens’te Business Manager pozisyonu ile distribütör, ihale yönetimi, ürün fiyatlandırma, “go to market” stratejisi ve karlılık yönetimi alanlarında da görev yapmıştır. Alanında 14 yıllık deneyime sahip olan Nihan Göksal; yeni ürün lansman süreçleri, online ve offline tüm marka iletişim süreçleri, marka stratejik konumlandırmaları ve sürdürülebilir büyüme gibi konularda liderlik rollerini üstlenmiştir.

İş geliştirme ve pazarlama konularında başarılı çalışmalara imza atan Nihan Göksal, kariyerine Masdaf Pazarlama Müdürü pozisyonunda devam edecek.