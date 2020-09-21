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Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Niğde'nin Bor ilçesinde büyüklüğü 5.1 olan deprem meydana geldi.

Güncel 21.09.2020, 09:09
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Edinilen bilgiye göre, Bor ilçesinde saat 22.08'de 6.97 km derinlikte 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, “Niğde'nin Bor ilçesinde 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.97 km" açıklamasında bulundu.

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