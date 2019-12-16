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NHK, 31. yurt dışı bürosunu İstanbul'da açtı

Japonya Devlet Yayın Kurumu NHK, yurt dışı yapılanmasında 31. bürosunu İstanbul'da açtı. Açılış nedeniyle Hilton İstanbul Bosphorus'ta bir resepsiyon verildi. NHK Başkanı Ryoichi Ueda, "NHK World'ün bu yıldan itibaren Türkçe internet servisi başlayacak olup, Türk halkına Japonya'dan ve dünyadan haberler ulaştıracağız" dedi. NHK İstanbul'un büro şefliğini Eiji Hamanishi yapacak.

NHK, 31. yurt dışı bürosunu İstanbul'da açtı

Japonya Devlet Yayın Kurumu NHK, yurt dışı yapılanmasında 31. bürosunu İstanbul'da açtı. Açılış nedeniyle Hilton İstanbul Bosphorus'ta bir resepsiyon verildi. NHK Başkanı Ryoichi Ueda, "NHK World'ün bu yıldan itibaren Türkçe internet servisi başlayacak olup, Türk halkına Japonya'dan ve dünyadan haberler ulaştıracağız" dedi. NHK İstanbul'un büro şefliğini Eiji Hamanishi yapacak.

16 Aralık 2019 Pazartesi 11:36
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NHK, 31. yurt dışı bürosunu İstanbul'da açtı


Japonya Yayın Kurumu (NHK) İstanbul Bürosu'nun açılış töreni yapıldı.

Hilton Istanbul Bosphorus'ta düzenlenen törene, NHK Başkanı Ryoichi Ueda, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni  Bilal Koçak ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, NHK'nin İstanbul Bürosu'nun açılışına katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Miyajima, Türkiye'ye 2 yıl 3 ay önce geldiğini, bu zaman diliminde Türkiye'de 35 ili ziyaret ettiğini anlattı.

Miyajima, Japonya'daki tek kamu organı olan NHK'nin dürüst, tarafsız ve Japon halkı tarafından güvenilir olduğunu vurguladı.

NHK'nin yeni açılan şubesi sayesinde Türkiye'den Japon halkına daha fazla bilgi gönderilmesini arzu ettiğini dile getiren Miyajima, daha çok Japon şirketinin ve turistinin Türkiye'ye gelmesi umudunu dile getirdi. 

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren resepsiyonun onur konukları arasındaydı

"Birbirimizi karşılıklı tanımamız önemli"


Japon Yayın Kurumu NHK'nin Başkanı ve aynı zamanda Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Başkanı Ryoichi Ueda, resepsiyonda evsahibi olarak yaptığı açılış konuşmasında Türkiye ve Japonya'nın uzun zamandır dostluk ilişkisini sürdürdüğünü belirtti.

Türk-Japon ilişkilerinin Türkiye'nin gelişmesiyle daha da derinleşeceğini düşündüğünü vurgulayan Ueda, şöyle devam etti:

"Birbirimizi karşılıklı tanımamız önemli. Bu dostluk ilişkisini geliştirmek ve Japonya'yı size daha da iyi tanıtabilmek, doğru bilgileri size ulaştırmak için İstanbul Ofisi'ni açtık. NHK World'ün bu yıldan itibaren Türkçe internet servisi başlayacak olup Türk halkına Japonya'dan ve dünyadan haberler ulaştıracağız. Özellikle doğru haberi yerinde aramak gerekiyor. Biz de NHK olarak Japon seyircilere doğrudan haberi götüreceğiz ve o zaman ilişkilerimiz daha da gelişecek."

Ueda, Türkiye ekonomisinin sağlam şekilde yükseliş gösterdiğini anlatarak, ''Türkiye, kuruluşunun 100 yılı olan 2023'te dünyanın en büyük 10. ekonomisi arasında yer almayı hedeflemektedir. Bunun örneklerinden biri de bu yıl açılan yeni havalimanıdır.'' dedi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima

"İki kadim medeniyet birbirine daha çok yakınlaşacak"


Açılış töreninin onur konukları arasında yer alan TRT Genel Müdürü ve aynı zamanda Asya-Pasifik Yayın Birliği Başkan Yardımcısı İbrahim Eren, NHK'nin İstanbul Ofisi sayesinde Asya'nın iki ucunda yaşayan iki kadim medeniyetin birbirine daha çok yakınlaşacağına söyledi. NHK'ye Türkiye'deki çalışmalarında da destek olmak için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirten Eren, şunları kaydetti:

''Hem NHK Başkanı Ryoichi Ueda ile aramdaki değerli dostluğumuzu hem de kurumlarımız arasındaki güçlü iletişimi, birlikte ortaya çıkaracağımız kaliteli yapımlar ile taçlandırmayı temenni ediyorum. Asya Pasifik Yayın Birliği'nde de Ryoichi Ueda ile birlikte çalışıyoruz. Asya Pasifik Yayın Birliği dünya nüfusunun yarısından fazlasına seslenen dünyanın en büyük yayın kurulu ve Asya-Pasifik bölgesinin güçlü sesi. Biz burada da medeniyetlerimizin ortak değerler mirasından aldığımız feyizle birlikte yürüyoruz. Yaklaşık bir ay önce Asya Pasifik Yayın Birilği toplantısı için Tokyo'daydık. Çeşitli kategorilerde içerik projelerini burada değerlendirme imkanı bulduk. Bizleri Tokyo'da tüm samimiyetleri ve büyük bir özenle ağırlayan Ueda'ya misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak ve NHK Başkanı Ryoichi Ueda

Resepsiyonda Türk ve Japon geleneksel çalgıları da bir araya getirilerek davetlilere eşsiz bir müzik dinletisi sunuldu.

Son Güncelleme: 16.12.2019 12:40
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