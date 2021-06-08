banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 şehidimiz var
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması
Hadi Özışık'dan yeni Sedat Peker açıklaması

New York Times, The Guardian, Twitch... Uluslararası yayın kuruluşlarının siteleri çöktü

Dünya genelinde internet kesintisi yaşanıyor. Amazon, Reddit, Guardian, New York Times, Twitch, de olduğu pek çok siteye erişim sağlanamıyor. Arızanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Güncel 08.06.2021, 13:32 09.06.2021, 12:13
New York Times, The Guardian, Twitch... Uluslararası yayın kuruluşlarının siteleri çöktü

Financial Times, New York Times ve Bloomberg News dahil olmak üzere çok sayıda haber kuruluşunun web sitelerinde dünya genelinde çökme yaşandığı bildirildi.

Çoğunluğu İngiliz olmak üzere uluslararası yayın kuruluşlarının internet sitelerinde çökme meydana geldiği belirtildi.

Son olarak çevrim içi alışveriş sitesi Amazon ve İngiliz yayın kuruluşu Guardian da sitelerinin çöktüğünü duyuruldu.

Öte yandan, Reddit'e girişlerde problem yaşandığı da belirtiliyor. 

Downdetector'e göre ise bazı kullanıcılar, CNN'in internet sitesine erişmekte de zorluk yaşıyor. 

Erişim probleminin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyorken, Spotify ve Twitter'ın da erişimde zorluk yaşanan siteler arasında olduğu bildiriliyor.

Tüm platformların aynı anda çökmesi, bu sitelere yönelik siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi.

banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
az bulutlu