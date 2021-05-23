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New York'ta binlerce kişi Filistin için yürüdü
ABD'nin New York kentinde binlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak için gösteri yaptı.
Güncel 23.05.2021, 17:32 23.05.2021, 17:36
Öğle saatlerinden itibaren kent meydanında toplanmaya başlayan grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Filistin`e özgürlük" ve "Gazze`ye özgürlük" gibi sloganlar atarak gösteri yaptı.
Daha sonra Queens caddelerinde yürümeye başlayan göstericiler, Filistin`e destek, İsrail ile ABD yönetimlerine tepki sloganları attı.
Polisin güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüş olaysız sona erdi.
ABD`nin farklı kentlerinde de hafta sonunda Filistin`e destek gösterilerinin organize edileceği duyuruldu.