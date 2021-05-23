New York'ta binlerce kişi Filistin için yürüdü

Öğle saatlerinden itibaren kent meydanında toplanmaya başlayan grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Filistin`e özgürlük" ve "Gazze`ye özgürlük" gibi sloganlar atarak gösteri yaptı.

Daha sonra Queens caddelerinde yürümeye başlayan göstericiler, Filistin`e destek, İsrail ile ABD yönetimlerine tepki sloganları attı.

Polisin güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüş olaysız sona erdi.

ABD`nin farklı kentlerinde de hafta sonunda Filistin`e destek gösterilerinin organize edileceği duyuruldu.