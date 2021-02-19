Nevşin Mengü Pervin Buldan'a açık açık sordu: PKK ile irtibatınız var mı?

"Nevşin Mengü Soruyor?" programının bu haftaki gündem konusu, terör örgütü PKK tarafından alıkonulup Gara'da bir mağarada şehit edilen 13 vatandaşımız ve yürütülen operasyonlar oldu.

"PKK İLE İRTİBATIMIZ YOK"

Mengü'nün konuk olarak yayına aldığı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kendisine yönetilen "Şu anda sizlerin terör örgütü ile irtibatınız yok mu?" sorusuna ise şu sözlerle yanıt verdi: "Yok! Açık ve net olarak söylüyorum ki Nevşin Hanım, bunu tüm izleyicileriniz de duysunlar. Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz bir irtibatımız yoktur söz konusu da olamaz zaten. Böyle bir irtibata böyle bir ilişkiye neden gerek duyalım. Böyle bir şeyle neden siyasal yaşamımızı etkileyelim. Biz Türkiye'de 6 milyon insanın oyunu alan partiyiz. Öyle bildiğiniz küçük bir parti de değiliz. Biz neden PKK'dan talimat alalım. Olacak bir şey mi bu? Bunları kabul etmiyoruz."

"KINAMAK KONUSUNDA ÇEKİNGEN MİSİNİZ?" SORUSU KIZDIRDI

"Terör örgütünü kınamak konusunda çekingen misiniz?" sorusu ise Buldan'ı sinirlendirdi. HDP Eş Genel Başkanı, konuya ilişkin "Sene 1990'larda da konu buydu 2021'e gelmişiz yine aynı sorular... Bunlar gerçekten Türkiye siyasetine yakışmayan sorulardır. Aynı zihniyetle sorulan klişe sözleri bir kenara bırakıp Türkiye'nin neye ihtiyacı var onları konuşmayı isteriz biz sizlerle. Kınamak, kınamamak bu sorunların, insanların hayatını yitirmesinin önüne geçmiyor" dedi.