Nevruz Bayramında neden ateşin üzerinden atlanır?

Nevruz Bayramında farklı kültürlere sahip kişiler geleneksel kıyafetlerini giyerler ve yörelerine ait danslarıyla bir eğlence düzenlerler. Çocuklara çeşitli oyuncakların dağıtıldığı ve oyun alanlarının kurulduğu Nevruz bayramında gül fidelerinin toprağına dilek mektupları gömülme gibi adetler de yerine getirilir.

Nevruz Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır?

Mersin bölgesinde yaşayan Toras Türkmenleri’nin adetlerinde ise 'Mart İpliği' adı verilen ipler Nevruz bayramında ağaçlara bağlanır ve yaylalara çıkılıp kuzu veya oğlaklar keserler. 21 Mart’ı 22 Mart’a bağlayan gece Kars bölgesinde ise bir evde toplanan gençler, bir çocuğu suya gönderirler ve çocuk hiç konuşmadan suyu getirir. Gençler ise gelen suyun içine renkli ipler atarak dilek dilerler. Nevruz bayramlarında kurulan ve içerisinde 7 farkı yemek çeşidi bulunan nevruz sofrasına oturan herkes yılın bolluk ve bereket içinde geçmesini dileyerek yemeklerini yerler.

Nevruz bayramında çok eskilerden gelen bir anlayışa göre ise nevruz genel olarak güneş ve ateş anlamına gelir. İnanışa göre ateşin karanlıkları uzaklaştırmak adına sürekli yanık bırakılır. Bu nedenle Nevruz günlerinde ateş yakılır ve ateşin sürekli yanması sağlanır.

Türkler ise bu adeti üzerinden atlayarak kendilerine göre farklı bir geleneği gerçekleştirmişlerdir. Yanan ateşin üzerinden atlamak ise temizlenmek, arınmak anlamına getirilir.