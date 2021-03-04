Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Neredeyse her gün fiyat artışlarına uyandığımız bu günlerde bir zam haberi de Netflix'ten geldi. Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam yapıldı.

Yapılan güncelleme sonrası, daha önce 17.99 TL olan Temel Plan yani tek ekranlı seçenek 26.99 TL'ye çıktı. Standart Plan olarak adlandırılan iki ekranlı paket ise 29.99 TL'den 40.99 TL'ye yükseldi. Son olarak, Özel Plan yani UHD kalitesi sunan dört ekranlı paket ise 41.99 TL'den 54.99 TL'ye çıkmış durumda.

Netflix Türkiye üyelik paket fiyatları ile ilgili güncellemenin ardından bir resmi açıklama da geldi. Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek."

Netflix, geçtiğimiz yılın sonunda Türkiye'de ofis açacağını duyurmuştu. Hatta geçtiğimiz günlerde Türkiye ofisi için yeni iş ilanı yayınlandı. Netflix'in Türkiye'de 3 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Netflix Türkiye, kullanıcıların e-posta hesaplarına gönderdiği mail ile yeni fiyatlar hakkında bilgilendirme yapıyor.