Netflix Türkiye eylül programını açıkladı

Tavşan Samuray: Usagi Günlükleri (2. Sezon) - 1 Eylül

Düşman Yokai'lardan kurtulan Usagi ve ekibi, kısa süren barış döneminin tadını çıkarır ama çok geçmeden yine kötü uzaylıların istilasına hazırlanmaları gerekecektir.

Nitram - 1 Eylül

Avustralya'nın banliyölerinde yaşayan, hayal kırıklığına uğramış genç bir adamın içine düştüğü yalnızlık, onu şiddete yöneltir. 1996 Port Arthur trajedisinden uyarlandı.

Âşıklar Bayramı - 2 Eylül

Tanınmış bir halk ozanı olan Heves Ali ve avukat oğlu Yusuf’un pişmanlık, öfke, merak ve yirmi beş yıllık hasretle dolu hikâyesi… Kemal Varol’un aynı adlı romanından uyarlandı.

Evim Satışta - 2 Eylül

ABD'nin dört bir yanındaki ev sahipleri, hayatlarını değiştirecek anlaşmalar yapma umuduyla satılık evlerini dört deneyimli gayrimenkul yatırımcısına sunar.

Devil in Ohio - 2 Eylül

Gizemli bir tarikattan kaçan genç bir hastayı korumaya kararlı olan bir psikiyatr, kızı yanına alır ancak bu durum, kendi ailesini ve hayatını tehlikeye atacaktır.

Rick and Morty (6. Sezon) - 5 Eylül (Her hafta yeni bölüm)

Parlak zekalı Rick ve torunu Morty'nin alternatif dünyalara yaptığı yolculukları konu alan Rick and Morty, altıncı sezonuyla geri dönüyor

Bee ve Puppycat - 6 Eylül

Sihirli bir adada yaşayan ve içinden geldiği gibi davranan Bee ile tüylü dostu, galaksiler arası bir geçici iş ajansında çalışırken maceradan maceraya atılır.

Ölümcül Mektuplar: ABD'de Şarbon Tehdidi - 8 Eylül

11 Eylül'den günler sonra ölümcül şarbon sporları içeren mektuplar, ABD'de paniğe ve trajediye yol açar. Bu belgesel, bu olaya ilişkin FBI soruşturmasını ekrana taşıyor.

Cobra Kai (5. Sezon) - 9 Eylül

Terry, Cobra Kai'ın yönetim anlayışını değiştirirken; Daniel, Johnny ve eski bir dostları, güçlerini birleştirip karate matının dışına taşan bir mücadeleye girişir.

Yolun Bittiği Yer - 9 Eylül

Kısa süre önce eşini kaybeden Brenda, ürkütücü bir yolculukta bir cinayet ve parayla dolu kayıp bir çanta yüzünden tehlikeye düşen ailesini korumak için savaşır.

Heartbreak High - 14 Eylül

Bir duvar çizimi, Hartley Lisesi'nde birbiriyle takılan herkesin foyasını ortaya çıkarır. Çizimi yapan Amerie ise olayın sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalır.

Terim - 15 Eylül

Fatih Terim’in futbol kariyerindeki zaferleri ve yenilgileri kendisinden dinleyin.

Operasyon Hav Hav: 2. Sezon - 15 Eylül

Dünya tehlikeli bir hâl alınca çaresiz bilim insanları, genetiği geliştirilmiş köpekleri yaşayabileceğimiz yeni bir gezegen bulmaları için uzaya gönderir.

Winx Efsanesi: Kader (2. Sezon) - 16 Eylül

Alfea'nın öğrencileri Solaria'yı okuldaki potansiyel düşmanlardan korumak zorundadır. Bloom ise güçlerini kontrol etmek için mücadele eder.

İntikam Kankam - 16 Eylül

Havalı bir özel lisenin gözden düşen popüler kızı, okula yeni gelen gösterişsiz bir kızla birbirlerinin düşmanlarından intikam almak için gizli bir anlaşma yapar.

Gerçek Bling Ring: Bir Hollywood Çetesi - 21 Eylül

2009'da ünlülerin evlerinde hırsızlık yapan bir grup genç, medyanın yoğun ilgisiyle karşılaşır ve bir filme ilham verir.

Snabba Cash: Kolay Para (2. Sezon) - 22 Eylül

Kolay para peşinde amansız mücadele devam ederken Salim'in hatıraları yüzünden azap çeken Leya, geçmişinden kaçamaz.

Athena - 23 Eylül

Küçük bir çocuğun trajik bir şekilde öldürülmesi, Athena topluluğunda topyekûn bir savaşın fitilini ateşler. Çatışmanın merkezindeyse kurbanın ağabeyleri vardır.

A Jazzman's Blues - 23 Eylül

Tyler Perry'nin yönettiği bu yasak aşk ve aile draması öyküsü, Amerika'nın güneyindeki bir mekânda çalan blues müzikler eşliğinde 40 yıllık sırları ve yalanları ortaya döküyor.

Pokemon: The Arceus Chronicles - 23 Eylül

Ash, Goh ve Dawn, efsanevi Pokémon Arceus efsanesini araştırırken; Galactic Takımı'nın dünyayı tehdit eden bir planını ortaya çıkarır.

Blonde - 28 Eylül

Joyce Carol Oates'un romanından uyarlanan ve Hollywood efsanesi Marilyn Monroe'nun yaşamını cesur bir şekilde ele alan bu kurmaca öyküde Ana de Armas başrolde.

Entergalactic - 30 Eylül

New York'ta aşkı arayan iki yaratıcı insanı konu alan bu animasyon filmde müzik, sanat ve moda iç içe geçiyor.