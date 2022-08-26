Netflix Türkiye eylül programını açıkladı
Netflix, Türkiye'deki eylül ayı takvimini açıkladı. İşte yayına girecek dizi ve filmler...
Tavşan Samuray: Usagi Günlükleri (2. Sezon) - 1 Eylül
Düşman Yokai'lardan kurtulan Usagi ve ekibi, kısa süren barış döneminin tadını çıkarır ama çok geçmeden yine kötü uzaylıların istilasına hazırlanmaları gerekecektir.
Nitram - 1 Eylül
Avustralya'nın banliyölerinde yaşayan, hayal kırıklığına uğramış genç bir adamın içine düştüğü yalnızlık, onu şiddete yöneltir. 1996 Port Arthur trajedisinden uyarlandı.
Âşıklar Bayramı - 2 Eylül
Tanınmış bir halk ozanı olan Heves Ali ve avukat oğlu Yusuf’un pişmanlık, öfke, merak ve yirmi beş yıllık hasretle dolu hikâyesi… Kemal Varol’un aynı adlı romanından uyarlandı.
Evim Satışta - 2 Eylül
ABD'nin dört bir yanındaki ev sahipleri, hayatlarını değiştirecek anlaşmalar yapma umuduyla satılık evlerini dört deneyimli gayrimenkul yatırımcısına sunar.
Devil in Ohio - 2 Eylül
Gizemli bir tarikattan kaçan genç bir hastayı korumaya kararlı olan bir psikiyatr, kızı yanına alır ancak bu durum, kendi ailesini ve hayatını tehlikeye atacaktır.
Rick and Morty (6. Sezon) - 5 Eylül (Her hafta yeni bölüm)
Parlak zekalı Rick ve torunu Morty'nin alternatif dünyalara yaptığı yolculukları konu alan Rick and Morty, altıncı sezonuyla geri dönüyor
Bee ve Puppycat - 6 Eylül
Sihirli bir adada yaşayan ve içinden geldiği gibi davranan Bee ile tüylü dostu, galaksiler arası bir geçici iş ajansında çalışırken maceradan maceraya atılır.
Ölümcül Mektuplar: ABD'de Şarbon Tehdidi - 8 Eylül
11 Eylül'den günler sonra ölümcül şarbon sporları içeren mektuplar, ABD'de paniğe ve trajediye yol açar. Bu belgesel, bu olaya ilişkin FBI soruşturmasını ekrana taşıyor.
Cobra Kai (5. Sezon) - 9 Eylül
Terry, Cobra Kai'ın yönetim anlayışını değiştirirken; Daniel, Johnny ve eski bir dostları, güçlerini birleştirip karate matının dışına taşan bir mücadeleye girişir.
Yolun Bittiği Yer - 9 Eylül
Kısa süre önce eşini kaybeden Brenda, ürkütücü bir yolculukta bir cinayet ve parayla dolu kayıp bir çanta yüzünden tehlikeye düşen ailesini korumak için savaşır.
Heartbreak High - 14 Eylül
Bir duvar çizimi, Hartley Lisesi'nde birbiriyle takılan herkesin foyasını ortaya çıkarır. Çizimi yapan Amerie ise olayın sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalır.
Terim - 15 Eylül
Fatih Terim’in futbol kariyerindeki zaferleri ve yenilgileri kendisinden dinleyin.
Operasyon Hav Hav: 2. Sezon - 15 Eylül
Dünya tehlikeli bir hâl alınca çaresiz bilim insanları, genetiği geliştirilmiş köpekleri yaşayabileceğimiz yeni bir gezegen bulmaları için uzaya gönderir.
Winx Efsanesi: Kader (2. Sezon) - 16 Eylül
Alfea'nın öğrencileri Solaria'yı okuldaki potansiyel düşmanlardan korumak zorundadır. Bloom ise güçlerini kontrol etmek için mücadele eder.
İntikam Kankam - 16 Eylül
Havalı bir özel lisenin gözden düşen popüler kızı, okula yeni gelen gösterişsiz bir kızla birbirlerinin düşmanlarından intikam almak için gizli bir anlaşma yapar.
Gerçek Bling Ring: Bir Hollywood Çetesi - 21 Eylül
2009'da ünlülerin evlerinde hırsızlık yapan bir grup genç, medyanın yoğun ilgisiyle karşılaşır ve bir filme ilham verir.
Snabba Cash: Kolay Para (2. Sezon) - 22 Eylül
Kolay para peşinde amansız mücadele devam ederken Salim'in hatıraları yüzünden azap çeken Leya, geçmişinden kaçamaz.
Athena - 23 Eylül
Küçük bir çocuğun trajik bir şekilde öldürülmesi, Athena topluluğunda topyekûn bir savaşın fitilini ateşler. Çatışmanın merkezindeyse kurbanın ağabeyleri vardır.
A Jazzman's Blues - 23 Eylül
Tyler Perry'nin yönettiği bu yasak aşk ve aile draması öyküsü, Amerika'nın güneyindeki bir mekânda çalan blues müzikler eşliğinde 40 yıllık sırları ve yalanları ortaya döküyor.
Pokemon: The Arceus Chronicles - 23 Eylül
Ash, Goh ve Dawn, efsanevi Pokémon Arceus efsanesini araştırırken; Galactic Takımı'nın dünyayı tehdit eden bir planını ortaya çıkarır.
Blonde - 28 Eylül
Joyce Carol Oates'un romanından uyarlanan ve Hollywood efsanesi Marilyn Monroe'nun yaşamını cesur bir şekilde ele alan bu kurmaca öyküde Ana de Armas başrolde.
Entergalactic - 30 Eylül
New York'ta aşkı arayan iki yaratıcı insanı konu alan bu animasyon filmde müzik, sanat ve moda iç içe geçiyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0