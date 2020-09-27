Netflix'ten bir skandal daha!

Netflix’in “İkinci Dünya Savaşı’nın En Önemli Olayları” adlı belgeselin beşinci bölümünde dünya haritasında ilginç bir detay yer aldığı görüldü. Buna göre haritada Türkiye coğrafyasının bölündüğü ve bölünen toprakların Ermenistan olarak gösterildiği dikkat çekti.

Belgeseldeki çarpıcı ayrıntı gazeteci Ceyhun Bozkurt tarafından tespit edildi. Bozkurt, sosyal medya hesabından, belgeselden görsellerle birlikte, “Netflix’te II. Dünya Savaşı’nın En Önemli Olayları belgeselini izliyordum. 5. bölümde böyle bir harita gördüm. Detaya bakın.Her alanda çalışıyorlar” sözlerini paylaştı.