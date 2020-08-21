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Netflix'in duyurduğu Minnoşlar filmi olay oldu! Tüm dünyadan pedofili tepkisi yağıyor...

9 Eylül'de yayına girecek 'Cuties' (Minnoşlar) filminde 11 yaşındaki bir kız çocuğunun dişiliğini keşfetme serüvenini 18+ uyarısıyla sunan yayın platformu Netflix'e 'pedofili' tepkisi yağıyor.

Güncel 21.08.2020, 10:01 21.08.2020, 10:52
2014
Netflix'in duyurduğu Minnoşlar filmi olay oldu! Tüm dünyadan pedofili tepkisi yağıyor...

Yapımlarında cinselliği ön plana çıkarmasıyla bilinen ve sık sık tartışma konusu olan Netflix gösterim hakkını aldığı yeni bir filmle gündemde. Senegal asıllı Fransız yönetmenin bu sene çekilen filmi Netflix'te 9 Eylül'de yayınlanmak üzere tanıtıldı.

Filmde Paris'e yeni gelmiş Senegal asıllı müslüman bir ailenin 11 yaşındaki kızı babasının annesinin üzerine kuma getirmesi üzerine iki dünya arasında kalıyor ve bu kültür çatışması içinde "kadınlığını" keşfe çıkıyor.

Filmin Senegal asıllı Fransız yönetmeni Maïmouna Doucouré

Cuties /Minnoşlar (Orijinal adıyla Mignonnes) adıyla tanıtılan filmin fragmanı ve afişi büyük tepki topladı. Filmin afişinin Netflix tarafından değiştirilerek küçük kızların cinsel obje olarak sunulduğu bir sahnenin seçilmesi iyi niyetli olarak yorumlanmadı.

Filmin Fransa'da yayınlanan orijinal posteri ve Netflix'te yayınlanan yeni posteri

(filmin imdb sayfası için tıklayınız)

'Dünya Sineması Dramatik Yarışması' bölümünde prömiyerini yapan ve yönetmenlik jüri ödülünü kazanan Cuties filmi, konuyu ve 11 yaşındaki küçük kızın hayatını işleyişi, çocukları cinsel obje olarak gösterdiği, pedofiliyi normalleştirdiği söylemleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu ve tüm dünyada Twitter kullanıcıları tarafından gündem oldu.

Cuties’in senaryo açıklamasında, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun gördüğü bir dans grubundan etkilendiği ve twerk dans grubuna katılmak istediği, dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuduğu bilgisi yer alırken, Netflix yeni filmini kullanıcılara 18+ olarak sınırlıyor. Yani görüntüye göre Netflix'in 11 yaşındaki kız çocuklarını oynattığı filmini 18 yaşının altındakiler izleyemiyor. Bu da tüm dünyada yükselen bir pedofili tepkisine neden oluyor.

TEPKİ FRAGMANA DA YANSIDI! YOUTUBE FRAGMANINDA 12 BİN LIKE, 345 BİN DISLIKE

Filmin 20 Ağustos itibarıyla platformdaki kısa açıklamasında, "11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılmak umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur." ifadelerine yer verilirken, filmin fragmanı da gelen tepkilerden nasibini aldı. 18 Ağustos'ta Youtube üzerinden yayınlanan fragman, 21 Ağustos sabahı itibarıyla 340 binden fazla 'dislike' (beğenmeme), 12 bin civarı beğeni aldı. Fragmanın izlenme oranı ise 2 milyona yaklaştı.

NETFLIX'TEN POSTER ÖZRÜ

Netflix, tanıtım için yayınladığı afişte sinema versiyonunu değil, farklı bir afişi kullanmıştı. Netflix'ten Cuties filminin posteri nedeniyle özür geldi. Netflix, "Cuties filmi için kullandığımız uygunsuz poster nedeniyle çok üzgünüz. Bu, hoş değil ve Sundance'da ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Resimleri ve açıklamayı güncelledik" ifadelerini kullanırken, 21 Ağustos sabahından itibaren filmin tanımıtında kullanılan 'dişiliğini keşfetmeye başlayarak' ifadesinin de kalktığı görüldü.

TEPKİ YAĞIYOR

Netflix’in filmi platformundan çıkarması için çok sayıda çağrıda bulunuldu ve birden fazla imza kampanyası başlatıldı. Başlatılan imza kampanyasında sayının 130 bin kişiyi geçtiği görüldü. 

Cuties filmi Netflix Türkiye üzerinde "Minnoşlar" ismiyle yayınlanacak Cuties filminin pedofiliye teşvik ettiği gerekçesiyle, çok sayıda kullanıcı Netflix aboneliğini sonlandıracağını dile getirdi. 

Daha önce de yayımladığı filmler ve dizilerde eşcinsellik, LGBTİ vurgularıyla eleştiri ve tepkilerle karşı karşıya kalan Netflix'in Cuties filmi için gelen tepkilere ne açıklama yapacağı ise merak konusu oldu. 

CUTIES FİLMİNİN KONUSU

Netflix, Fransız-Senegalli yönetmen Maïmouna Doucouré‘nin ilk uzun metrajlı filmi olan Cuties’in konusunu şu şekilde tanımlıyor: 11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılma umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur.

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