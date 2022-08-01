Nefesler tutuldu! İşte öğretmen il dışı atama tayin sonuçları ekranı...

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen il dışı tayin sonuçları 1 Ağustos tarihinde açıklanacak. İlişik kesme 2 Ağustos 2022 itibarıyla gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylığı kaldırılmış olmak,



31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,



652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,şartları aranacaktır.

MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI ALINDI

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri Başvurular 25 Temmuz – 29 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI

İL DIŞI TAYİN KONTENJANLARI