Neden her Ramazan'da hurma yenir?

Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen hurma, oldukça faydalı bir yiyecek. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda; hurmanın, kalp hastalıklarına ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği de ortaya kondu. Anavatanı Arabistan yarım adası ve Kuzey Afrika olan hurma, Peygamber efendimizin şu sözleriyle Ramazan ayı ile özdeşleşti:

Müminin sahurunun hurma ile olması ne güzeldir. Oruçlu hurma ile iftar etsin. Çünkü hurma bereketlidir.

Hurma neye iyi geliyor? Hurmanın faydaları

Hurma; protein ve karbonhidratı içinde taşıyan tek meyve. Bu yüzden iftar ve sahurda beslenme açısından bütün ihtiyaçları karşılıyor. Aynı zamanda B1 VE B2 vitaminlerini bulunduran hurma, karaciğerin güçlenmesini de sağlar. Özellikle Ramazan ayında tüketilmesinin diğer bir sebebi ise hurmanın halsizliği ortadan kaldırmasıdır. Bu açıdan iftarı hurmayla açmak insan sağlığına iyi gelir.