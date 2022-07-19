Ne çektin be zargana... 'Bu seferde balığa tokat attılar'

KÖPEK BALIĞI SANDILAR BU SEFER TOKAT ATTILAR

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler Marmaris'ten geldi. Denizde görülen balık büyük paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar korkup denizden çıkarken bir kişi de balığa tokat atıp sersemletti. Balığı kuyruğundan tutan vatandaş, kıyıya çıkardı. Akdeniz Zarganası'nın insanlara zarar vermediği açıklandı.

AKDENİZ ZARGANASI

Sargan olarak da bilinen Zargana balığı (Belone Belone), belonidae familyasına ait sürü halinde yüzeye yakın gezen uzun ve ince vücutlu bir pelajik deniz balığı türüdür. Genellikle iskele kıyılarına yakın çevrelerde bulunurlar. Türkiye’de ise Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara denizi olmak üzere tüm denizlerimizde bulunmaktadır.