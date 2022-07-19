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Ne çektin be zargana... 'Bu seferde balığa tokat attılar'
Köpek balığına benzerliğiyle bilinen Zargana'ya vatandaşların yapmadığı kalmadı. Muğla'da geçtiğimiz günlerde Akdeniz Zarganası'nı köpek balığı sanıp tırmıkla kovalamışlardı. Benzer görüntüler Marmaristen geldi. Bu sefer de Zarganaya tokat attılar.
Güncel 19.07.2022, 12:47
KÖPEK BALIĞI SANDILAR BU SEFER TOKAT ATTILAR
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler Marmaris'ten geldi. Denizde görülen balık büyük paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar korkup denizden çıkarken bir kişi de balığa tokat atıp sersemletti. Balığı kuyruğundan tutan vatandaş, kıyıya çıkardı. Akdeniz Zarganası'nın insanlara zarar vermediği açıklandı.
AKDENİZ ZARGANASI
Sargan olarak da bilinen Zargana balığı (Belone Belone), belonidae familyasına ait sürü halinde yüzeye yakın gezen uzun ve ince vücutlu bir pelajik deniz balığı türüdür. Genellikle iskele kıyılarına yakın çevrelerde bulunurlar. Türkiye’de ise Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara denizi olmak üzere tüm denizlerimizde bulunmaktadır.