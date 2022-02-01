Nazlı Çelik, HDP'li Abdullah Zeydan’dan kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı!

Çelik kişilik haklarının ihlal edilmesi nedeniyle Zeydan'a 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme Zeydan'ın, tweet'lerindeki ifadelerin eleştiri sınırında kaldığına karar verip davayı reddetti.

Çelik'in avukatının itirazı üzerine dosya istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. İstinaf başvurusunu kabul eden Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü kaldırdı. Daire, Zeydan'ın haksız fiili nedeniyle Çelik'e, olay tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Çelik tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.