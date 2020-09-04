NATO’dan Türkiye-Yunanistan açıklaması: Anlaşma sağlanamadı

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz geriliminde sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün arabulucu rolünde devreye girerken, Türkiye ve Yunanistan liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin NATO bünyesinde ‘teknik görüşmelere başlama kararı aldıklarını' açıklamıştı.

Stoltenberg görüşmelerin askeri gerilimi düşürme, Doğu Akdeniz'de olay ya da kaza yaşanması riskini azaltma amacını taşıdığını belirtirken, “Yunanistan ve Türkiye değerli müttefiklerdir. NATO da paylaştığımız güvenliğimiz konusundaki tüm unsurlar için önemli bir görüşme platformudur” demişti.

İKİ AŞAMALI YALANLAMA

Atina cephesinden ise buna iki aşamalı yalanlama geldi. Dün Kathimerini gazetesine konuşan kaynaklar gerginliğin bitmesinin ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Bugün ise Başbakan Kiryakos Miçotakis tepki çekecek bir çıkışta bulundu. Uzlaşma çağrılarına kulak tıkayan Miçotakis, “Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: İBRETLİKTİR

Yunanistan’ın bu akılalmaz tavrına hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan hem de NATO’dan yanıt geldi. Çavuşoğlu, Yunanistan’ın, NATO bünyesinde Türkiye ile teknik görüşme kararı alındığına ilişkin Genel Sekreter Stoltenberg ‘in açıklamasını yalanlamasıyla ilgili, “Yunanistan’ın NATO’yu yalanlaması ibretliktir. Yalan söyleyen Yunanistan’dır. Önce ‘olur’ verdi sonra vermediğini söyledi” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise “Görüşmelerde bir anlaşma sağlanamadı” dedi.