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NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi

Son yılların en önemli NATO görüşmelerinden biri olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı verdi.

Güncel 29.06.2022, 12:13 29.06.2022, 12:18
NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi

Düzenlenen törende IFEMA Kongre Merkezi'nde İspanya Başbakanı Sanchez ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tek tek liderlerle fotoğraf verdi.

Aile fotoğrafı çekildi

Fotoğraf çekimleri sonrasında liderler oturum salonuna geçti. Oturumu Stoltenberg açtı.  Kritik zirve başladı.

NATO aile fotoğrafında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yan yana olduğu görüldü.

#aile fotoğrafı
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