NASA yayınladığı fotoğraflarla Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yayınladığı fotoğrafla Peru'daki yasa dışı altın madenciliğinin boyutlarını ortaya koydu. Uzay dairesi, kameraya yansıyan ve "altın nehirleri" şeklinde nitelendirilen bölgelerin ruhsatsız madenciler tarafından açılan çukurlar olduğunu ifade etti. Normalde görünmeyen çukurların, yansıyan güneş ışığı ile aydınlandığını beliren NASA, söz konusu fotoğrafın Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) bir astronot tarafından Aralık ayında çekildiğini vurguladı. Fotoğraflar, Peru'nun güneydoğusundaki Madre de Dios bölgesindeki altın madenciliğinin yıkıcı zararların boyutlarını da ortaya çıkardı.

Peru dünyanın önde gelen altın ihracatçıları arasında yer alırken, Madre de Dios'ta binlerce madenci geçimini yasa dışı madencilikten sağlıyor. Söz konusu faaliyetlerin biyolojik çeşitliliğe olumsuz etkisi olduğu, ormansızlaşmaya ve önemli habitatların yok olmasına yol açtığı ifade ediliyor. Aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerin yerel toplulukları zehirlediği, tonlarca cıva kullanıldığı belirtiliyor. Bilim adamları da önemli miktarda civanın nehirleri ve atmosferi kirlettiğine dikkat çekiyor.