NASA'nın Paylaştığı Görüntüler içler acısı. İşte Kuzey Kutbu'ndaki Son Durum

On yıllar içinde buzulların nasıl eridiği gözler önüne serildi

NASA'nın 500'den fazla görüntüden oluşan koleksiyonu, Dünya'daki iklim değişikliğinin yıkıcı gerçekliğini gösteriyor. Arktik deniz buzunun görüntüleri, 1984 ve 2020 arasında donmuş bölgenin 36 yılda ne kadar eridiğini gösterdi.

Ulusal Kar ve Buz Verileri Merkezi (NSIDC) araştırmacıları, 2020'nin 42 yıllık uydu kayıtları tarihindeki en düşük ikinci Kuzey Kutbu deniz buzu yoğunluğunu tespit ettiklerini belirtti.

Buz yaz aylarında küçülse de aynı zamanda inceldiğini belirten yetkililer, genişliğin ve kalınlığın giderek kaybedildiğini söyledi. NSIDC Direktörü Mark Serreze, Eylül 2020'de rakamlar açıklandığında bunun bir çifte felaket olduğunu sözlerine ekledi.

Arktik Denizi'nde 1984 ve 2020'de çekilmiş iki kare, durumu özetliyor.

Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzunun rekor düzeyde düşük seviyesini 2012'de gösterdiği bilinse de 1970'lerin sonlarından bu yana her on yılda yaklaşık yüzde 12 düzeyinde deniz buzu kaybı yaşanarak uzun vadeli düşüş eğilimini sürdürmeye devam ediyor.

NASA bilim insanı Joey Comiso, bu hızdaki düşüşle devam ederse Kuzey Kutbu'ndaki yaz deniz buzunun bu yüzyılda tamamen yok olmasının oldukça muhtemel olduğunu belirtti.