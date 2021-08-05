NASA'dan Türkiye'deki yangınlara ilişkin paylaşım

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA), Türkiye'de devam eden yangınlarla ilgili değerlendirme yaptı.

Türkiye'de yılda ortalama yanan araziden çok daha fazlası şimdiden kül olduğunu belirten NASA, Türkiye paylaşımında bölgedeki durumu da değerlendirdi.

Türkiye, aylar süren kuru ve şiddetli sıcak havadan sonra yıllardır karşılaşmadığı derecede bir yangının üstesinden gelmeye çalışıyor.

Son dönemde, Türkiye’nin 30'dan fazla ilinde 180'den fazla orman yangını bildirildi. Yangınların büyük bir kısmı Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarına yayıldı. Yayılan bu yangın, Antalya, Muğla ve Marmaris çevresindeki bazı yerleşim yerlerini de ateşler altında bıraktı.



31 Temmuz 2021’de NASA’nın Operasyonel Arazi Görüntüleyicisi’ndeki (Operational Land Imager) Landsat 8 uydusu Alanya ve Manavgat’ın kıyılarındaki bölgelerin görüntülerini elde etti.

3 Ağustos tarihli bu görselde yangın dumanlarının uzaydan nasıl görüldüğü ortaya çıkıyor...

Avrupa Orman Yangını Bilgilendirme Servisi bu yıl Türkiye’de 136 bin hektarlık arazinin yandığını ve bunun Dünya’daki yıllık yangının üç katı olduğunu bildirdi. Aynı zamanda 30 Temmuz’da Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-3 uydusu da yangınların görüntüsünü yayınlandı.



NASA’nın Aqua uydusundaki Çözünür Görüntüleyici Spektroradyometresi, birkaçı Antalya ve Marmaris yakınlarında olan daha geniş bir doğal renkli görüntü yakaladı.



Yangınlar, güçlü rüzgarlar, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ve düşük nem ile daha da güç kazanıyor. Hırvatistan, İran, İspanya, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan gibi ülkeler Türkiye'ye ekipman ve personel sağlayarak alevleri kontrol altına almalarına yardımcı oldular.



Güney Avrupa’nın büyük bir kısmı da 1980’den beri görülmeyen yüksek sıcaklıklar ile haftalardır mücadele ediyor. Geçtiğimiz ay Türkiye ve Yunanistan’da rekor sıcaklıklara ulaşıldı.

Hava sıcaklığı Yunanistan ve etrafındaki bölgelerde 45 dereceye ulaştı ve sıcaklığın birkaç gün devam edeceği tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar üzerine, bu hafta Yunanistan ve Lübnan’da da yangınlar başladı.