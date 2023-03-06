Naim Babüroğlu yazdı: DEMOGRAFİK YAPIDA DEĞİŞİM TEHLİKESİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Naim Babüroğlu, ülkede yaşayan göçmenlerin Türkiye’nin yumuşak karnı olduğunu söyledi. Türkiye’de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısının 9 Ocak 2023 tarihi itibarıyla, resmi rakamlara göre toplam 3 milyon 535 bin 898 kişi olduğunu belirten Dr. Babüroğlu, “Ancak, gayri resmi sayının daha fazla olduğu söyleniyor. Dikkat edilirse, en fazla Suriyeli sınır kentlerinde. Sınır kentlerimizde Suriyeli sayısı yerli nüfusa yakın. Hatay’da resmi Suriyeli sayısı 356 bin 361. Ancak, Hatay’da daha fazla Suriyeli olduğu söyleniyor” dedi.

ZENGİNLER MÜLTECİ ALMIYOR

Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de ciddi anlamda güvenlik sorunu olduğunu dile getiren Dr. Babüroğlu, Suriye’yi parçalayan ABD ve onu destekleyen zengin Avrupa ülkelerinin sığınmacı kabulü konusunda Türkiye gibi yapmadığını hatırlattı. Dr. Babüroğlu, “Kişi başına düşen milli gelirleri 40-60 bin dolar civarında olmasına rağmen, çok daha az sayıda Suriyeliyi barındırıyorlar. Çünkü, göçmenlerin toplumun sosyal yapısına ve güvenlik sistemine de zarar verdiğini çok iyi biliyorlar. Bu nedenle, göçmenlerin Türkiye’de kalması için ellerinden gelen her türlü adımı atıyorlar” diye konuştu. Dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapmanın sadece ekonomik, sosyolojik, demografik, kültürel maliyetinin olmadığını belirten Dr. Babüroğlu,“13 Kasım 2022’de, Taksim katliamında olduğu gibi, ülke içinde büyük yerleşim yerlerinde ve kalabalık yerlerde göçmenler kullanılarak şiddetli terör saldırıları da gerçekleştiriliyor. Göçmenlerin herhangi bir güç veya provokatör tarafından, terör eylemleri için kullanılabileceği çok açık bir gerçek” diyerek tehlikenin boyutlarına dikkat çekti.

HATAY ATATÜRK’ÜN EMANETİ

6 Şubat 2023’te yaşanan depremin, Türkiye’nin ulusal güvenliği yönünden başta Hatay olmak üzere yıkıma uğrayan sınır kentlerindeki demografik yapının değişmesine büyük darbe vurduğunu söyleyen Dr. Babüroğlu, “Hatay, en büyük yıkımı yaşadı. Şimdi insanlar haklı olarak başka yerlere göç ediyor. Hatay’ın sahiplerinin topraklarını terk etmesi, bu medeniyetler kentinin bir Suriye şehrine dönüşmesine neden olabilir. Ve yüzyılın projesi, Sevr’i unutmayan güçlerin hayalleri savaşmadan gerçekleşebilir. Demografik yapının değişmesinin ardından, Hatay ve diğer bazı sınır kentleri Türkiye’den koparılmak istenecektir. Bu nedenle, Hatay’ın yapısının, kültürünün ve ekonomik gücünün korunması ulusal güvenlik ve coğrafi bütünlük açısından zorunludur. Hatay Atatürk’ün emanetidir ve Atatürk, Hatay şehididir” şeklinde konuştu. Devletin gecikmeden, sınır kentlerinde yabancılara toprak satışını durdurması Türkiye’nin geleceği için yaşamsal öneme sahip olduğun belirten Dr. Babüroğlu son olarak,“Başta Hatay olmak üzere, yıkıma uğrayan kentlerdeki göçmenlerin ya ülkelerine ya da Avrupa’ya gitmelerinin önünün açılması, hem ulusal güvenlik açısından stratejik önemdedir hem de gelecek kuşaklara olan kutsal borcumuzdur” ifadelerini kullandı.