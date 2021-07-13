NAİL OLPAK: “Türkiye, demokrasiden aldığı güven ve millet iradesinden aldığı güç ile büyümeye devam edecek”

Olpak açıklamasında şunları ifade etti:

“Türkiye’nin birliğine ve bütünlüğüne göz diken FETÖ terör örgütünün, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin ardından tam beş yıl geçti. Devletimizin güçlü kudreti ve milletimizin sarsılmaz iradesiyle, dünyaya örnek bir duruş sergileyerek hep birlikte tek vücut olarak demokrasimizi sekteye uğratmaya çalışanlara geçit vermedik. O kara gecede, vatanını korumak adına ülkemizin nice değerlerinin kahramanca şehit ve gazi olduğuna derin acılarla tanıklık ettik.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve devletimizin gösterdiği kararlılık neticesinde, egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğunu bir kez daha ispatladık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, Türkiye’yi karanlığa boğmaya çalışan vatan hainlerine karşı, gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm demokrasi kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu güzel ülkenin ve aziz milletimizin bir daha böylesi elim hadiseler yaşamamasını temenni ediyoruz.

Devletimiz ve milletimiz, hem konjonktürel hem de bölgesel pek çok zorluğun üstesinden gelerek mücadelesini sürdürürken, “Güçlü Türkiye” vizyonu ile hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye, küresel ticaretin de seyrini değiştiren Covid-19 salgın sürecinde dahi pozitif büyüme başarısı gösteren nadir ülkelerden biri olmayı başardı. Ümit ediyoruz ki; 2021 yılında da Cumhuriyet tarihimizde ilk defa 200 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşacağız.

Türk iş dünyasının lokomotif platformu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak, daha fazla ticaret anlayışıyla yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetlerimizi, 146 İş Konseyimiz ile dünyanın dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz. Türk özel sektörünün gücünü tüm dünyaya taşırken, Türk diaspora temsilcilerimizle birlikte dünyanın her yerinde gerçekleştirdiğimiz demokrasi mücadelemiz de asla durmayacak.

Ülkemizin dış ticarette yeni kapılar açması, ihracatta yeni rekorlar kırması, uluslararası yatırımların beşiği ve ticaretin cazibe merkezlerinden biri olması amacıyla gece gündüz demeden Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.”