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NAİL OLPAK: ”ABD Başkanı Biden’ın politik ve dayanaksız ifadeleri asla kabul edilemez”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ABD Başkanı Joe Biden tarafından 1915 Olayları için sözde “Soykırım” ifadesi kullanılmasına ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Güncel 24.04.2021, 21:40
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NAİL OLPAK: ”ABD Başkanı Biden’ın politik ve dayanaksız ifadeleri asla kabul edilemez”

Olpak değerlendirmesinde şunları ifade etti: 

“ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin olarak politik bir söylemle yaptığı sözde soykırım ifadesini büyük bir üzüntüyle karşıladık. Türkiye, köklü tarihi boyunca asla böyle bir insanlık suçu işlememiştir. Uluslararası hukuk açısından da geçerliliği olmayan bu gerçek dışı, politik temelli ve dayanaksız ifadeye şiddetle karşı çıkıyor, tümüyle reddediyoruz. Dost ve müttefik ülke olarak nitelendirdiğimiz ABD’nin, bir üçüncü ülke olarak kimseye yarar sağlamayacak bu haksız tutumunu, ne siyasi ne de diplomatik açıdan doğru bulmuyoruz.

Yaşanan farklı sorunlara rağmen, Türkiye ile ABD arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin artırılması için ortak çaba gösterdiğimiz böylesine kritik bir süreçte, ABD yönetimini bir kez daha hassasiyetleri gözetmeye ve tavrını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerine, dünyanın dört bir yanında değer katmak için yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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