Nagehan Alçı'nın pabucu dama mı atıldı? Ukrayna lideri Zelenskiy, Habertürk'ten Sena Alkan'a röportaj verdi...

Daha önce Cnn'de çalışan Sena Alkan; Daily Sabah, ATV ve ANews’te görev almış deneyimli ver diplomasi muhabiri. CNN'den ayrıldıktan sonra Habertürk'te diplomasi editörü olarak görev başlayan Sena Alkan geçtiğimiz günlerde Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy ile özel bir röportaj yapmış ve gündeme oturmuştu.

Röportaj yayınlandıktan sonra akıllara Ukrayna'ya gidip eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile röportaj yapan Nagehan Alçı geldi. Nagehan Alçı, Eski Devlet Başkanı Poroşenko ile yaptığı röportaj sırasında askeri üniforma giydiği için de eleştirilmişti. Kulislerde, Habertürk'te önemli işlere imza atan Sena Alkan'ın başarısı karşısında "Nagehan Alçı'nın pabucu dama mı atılıyor?" sorusu sorulmaya başlandı.

Şimdi Habertürk'ün Başarılı İsmi Sena Alkanı Biraz Yakından Tanıyalım

Sena Alkan Aktürk’ün doğum tarihi 5 Ekim 1990. Sena Alkan Aktürk’ün doğum yeri ise Sakarya. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili bölümünde eğitim alan Sena Alkan, daha sonra eğitimini İngiltere’de devam ettirdi. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor.

Sena Alkan Aktürk 2013 yılında Daily Sabah gazetesinde muhabirlik ve seyahat sayfasında editörlük yaptı. Daha sonra ATV ve A Haber kanalında diplomasi muhabirliği yaptı. CNN Türk'te de çalışan Sena Alkan Aktürk son olarak HaberTürk ekranlarına transfer olarak görev almaya başladı. Sena Alkan Aktürk'ün eşi Avrupa Birliği Danışmanı Hüseyin Aktürk’tür.