Nagehan Alçı kayboldu?

Kübra Par'la Açık ve Net programı canlı yayınında Prof. Dr. Ümit Kocasakal ile Nagehan Alçı arasında gerginlik yaşanmış, tartışmaya eşi Rasim Ozan Kütahyalı da katılmıştı.

Kocasakal, Alçı'nın geçmişte FETÖ'ye verdiği desteği hatırlatarak "Asıl FETÖ’nün bunun heykelini dikmesi gerekir” demişti.

Kütahyalı da tartışmaya sosyal medyadan katılarak, Kocasakal hakkında ağır ifadeler kullanmıştı. Kütahyalı, Kocasakal için "Nagehan’cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar’ın, PKK’lıların ve FETÖ’cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol" şeklinde mesaj paylaşmıştı.

Televizyonda başlayan ve sosyal medyada devam eden tartışma Nagehan'ın kocası Rasim Ozan'ı kullandığı ağır hakaretler nedeniyle kınamasının ardından sona ermişti.

Nagehan Alçı hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Alçı, bu tartışma sonrasında ne Habertürk ekranlarında yer aldı ne de köşe yazılarına devam etti.

2 Haziran'da yayınlanan son yazısında da yıllık izine, tatile çıkacağını da belirtmedi... Son zamanlarda hareketli günler geçiren Habertürk tarafından da yapılmış henüz bir açıklama yok.

Nagehan Alçı tam 9 gündür yok.

Son yazısında da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben Mustafa Kemal Atatürk’ü seven bir insanım. Atatürkçü bir aileye doğdum, Batılı bir eğitim aldım, laik çevrelerin içinde yetiştim. Ancak bu ülkede Atatürk’ü sevmeyenler de var. Olabilir. Atatürkçüler buna kızabilir, Kemalistler çıldırabilir ama hakaret edilmediği sürece bu bir suç değil."

Kaynak:Haber3.com